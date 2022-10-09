UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Києві пивний магазин продав людям тараньку, з якої випадали опариші (відео)

В Києві людям продали зіпсовану рибу (ілюстративне фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

В Києві пивний магазин продав своїм клієнтам сушену рибу, з якої вдома почали випадати опариші - личинки мух.

Про це розповіли в Telegram-каналі Киев Сейчас.

На кадрах видно, що з розібраної вдома риби прямо таки повзуть білі хробаки.

Оскандалився так жорстко магазин "Хочу пиво", що на Троєщині (вулиця Теодора Драйзера).

Покупці показали на кадрах чехоню, з якою вже "попрацювали" мухи.

Скріншот

"Похавали чехонь, так? Можна після цієї чехоні на рибалку йти. Я думаю карась буде нормально клювати", - іронізують покупці зі своєї "знахідки".

Раніше ми писали, що під Дніпром покупець купив булочку і знайшов у ній живу мишу.

Також читайте, що у Києві у популярному супермаркеті зняли на відео, як пацюк їв хліб на прилавку.

Читайте РБК-Україна в Google News
магазинриба