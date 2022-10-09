RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве пивной магазин продал людям тараньку, из которой выпадали опарыши (видео)

В Киеве людям продали испорченную рыбу (иллюстративное фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве пивной магазин продал своим клиентам сушеную рыбу, из которой дома стали выпадать опарыши – личинки мух.

Об этом рассказали в Telegram-канале Киев Сейчас.

На кадрах видно, что из разобранной дома рыбы прямо таки ползут белые черви.

Оскандалился так жестко магазин "Хочу пиво", что на Троещине (улица Теодора Драйзера).

Покупатели показали на кадрах чехонь, с которой уже "поработали" мухи.

Скриншот

"Похавали чехонь, да? Можно после этой чехони на рыбалку идти. Я думаю карась будет нормально клевать", - иронизируют покупатели из-за своей "находки".

Раньше мы писали, что под Днепром покупатель купил булочку и нашел в ней живую мышь.

Также читайте, что в Киеве в популярном супермаркете сняли на видео, как крыса ела хлеб на прилавке.

Читайте РБК-Украина в Google News
магазинриба