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У Києві під виглядом ремонту розбирають фундамент палацу ХVIII cтоліття (фото)

Четвер 14 березня 2024 08:21
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У Києві під виглядом ремонту розбирають фундамент палацу ХVIII cтоліття (фото) Фундамент палацу Розумовського незаконно розбирають (фото: facebook.com/AmiDPerov)
Автор: Василина Копитко

У столичному елітному районі Печерськ під виглядом ремонту розбирають фундамент Палацу Кирила Розумовського, який збудували у 1799 році.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на активіста Дмитра Перова у Facebook.

Що відомо про "ремонтні роботи"

"На вул. Мазепи, 3в у Печерському районі Києва киплять будівельні роботи. Розбирають будівлі Інженерних служб Київської фортеці, 1853 р. Будинки є складовою фортифікаційного комплексу Микільської брами, більш відомої сьогодні за проектом реновації Арсенальної площі", - пише активіст.

Він наголошує, що цікавим є підземні склепіння. Будівля інженерних служб була побудова на мурованих фундаментах палацу останнього Гетьмана України - Кирила Розумовського. На планах плані вказано, що це 1803 рік.

"Сам палац був деревʼяним і на момент будівництва Інженерних споруд вже втратився. Звісна річ, що ніхто на таку дичину не міг дати дозволу - центральний історичний ареал, охоронна археологічна зона пам’яток і зона охорони пам’яток", - каже Перов.

Також активіст зазначає, що, скоріш за все, ТОВ "Собі" отримало дозвіл на проведення капітального ремонту (СС1), в межах якого нині зносить будівлі, розбирає фундаменти і вже розпочало нове будівництво.

У Києві під виглядом ремонту розбирають фундамент палацу ХVIII cтоліття (фото)У Києві під виглядом ремонту розбирають фундамент палацу ХVIII cтоліття (фото)У Києві під виглядом ремонту розбирають фундамент палацу ХVIII cтоліття (фото)У Києві під виглядом ремонту розбирають фундамент палацу ХVIII cтоліття (фото)Фундаменти палацу розбирають і поряд зводять нові споруди (фото: facebook.com/AmiDPerov)

Пізніше Перов повідомив, що на місце будівництва прибула поліції та зупинила ремонтні роботи. Активісти, які виступили проти руйнування історичного фундаменту, написали заяву у правоохоронні органи.

У Києві під виглядом ремонту розбирають фундамент палацу ХVIII cтоліття (фото)Поліція поки призупинила ремонтні роботи (фото: facebook.com/AmiDPerov)

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