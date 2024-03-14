ua en ru
Чт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве под видом ремонта разбирают фундамент дворца ХVIII века (фото)

Четверг 14 марта 2024 08:21
UA EN RU
В Киеве под видом ремонта разбирают фундамент дворца ХVIII века (фото) Фундамент дворца Разумовского незаконно разбирают (фото: facebook.com/AmiDPerov)
Автор: Василина Копытко

В столичном элитном районе Печерск под видом ремонта разбирают фундамент Дворца Кирилла Разумовского, который был построен в 1799 году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на активиста Дмитрия Перова в Facebook.

Что известно о "ремонтных работах"

"На ул. Мазепы, 3в в Печерском районе Киева кипят строительные работы. Разбирают здания Инженерных служб Киевской крепости, 1853 г. Дома являются составной частью фортификационного комплекса Никольских ворот, более известной сегодня по проекту реновации Арсенальной площади", - пишет активист.

Он отмечает, что интересными являются также подземные своды. Здание инженерных служб было построено на каменных фундаментах дворца последнего Гетмана Украины - Кирилла Разумовского. На планах плана указано, что это 1803 год.

"Сам дворец был деревянным и на момент строительства Инженерных сооружений уже был утерян. Конечно, никто на такую дичь не мог дать разрешения - центральный исторический ареал, охранная археологическая зона памятников и зона охраны памятников", - говорит Перов.

Также активист отмечает, что, скорее всего, ООО "Собі" получило разрешение на проведение капитального ремонта (СС1), в рамках которого сейчас сносит здания, разбирает фундаменты и уже начало новое строительство.

В Киеве под видом ремонта разбирают фундамент дворца ХVIII века (фото)В Киеве под видом ремонта разбирают фундамент дворца ХVIII века (фото)В Киеве под видом ремонта разбирают фундамент дворца ХVIII века (фото)В Киеве под видом ремонта разбирают фундамент дворца ХVIII века (фото)Фундаменты дворца разбирают и рядом возводят новые постройки (фото: facebook.com/AmiDPerov)

Позже Перов сообщил, что на место строительства прибыла полиция и остановила ремонтные работы. Активисты, выступившие против разрушения исторического фундамента, написали заявление в правоохранительные органы.

В Киеве под видом ремонта разбирают фундамент дворца ХVIII века (фото)Полиция пока приостановила ремонтные работы (фото: facebook.com/AmiDPerov)

Читайте также, что Шуляк рассказала, опыт каких стран ЕС следует перенять Украине в защите исторического наследия.

Ранее мы писали о том, что на замке Ричарда в Киеве строят незаконную надстройку (фото).

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Полиция Киева
NEWS
Оккупанты ночью атаковали Украину 36 "Шахедами": сколько дронов удалось сбить
Оккупанты ночью атаковали Украину 36 "Шахедами": сколько дронов удалось сбить