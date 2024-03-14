В Киеве под видом ремонта разбирают фундамент дворца ХVIII века (фото)

В столичном элитном районе Печерск под видом ремонта разбирают фундамент Дворца Кирилла Разумовского, который был построен в 1799 году.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на активиста Дмитрия Перова в Facebook .

Что известно о "ремонтных работах"

"На ул. Мазепы, 3в в Печерском районе Киева кипят строительные работы. Разбирают здания Инженерных служб Киевской крепости, 1853 г. Дома являются составной частью фортификационного комплекса Никольских ворот, более известной сегодня по проекту реновации Арсенальной площади", - пишет активист.

Он отмечает, что интересными являются также подземные своды. Здание инженерных служб было построено на каменных фундаментах дворца последнего Гетмана Украины - Кирилла Разумовского. На планах плана указано, что это 1803 год.

"Сам дворец был деревянным и на момент строительства Инженерных сооружений уже был утерян. Конечно, никто на такую дичь не мог дать разрешения - центральный исторический ареал, охранная археологическая зона памятников и зона охраны памятников", - говорит Перов.

Также активист отмечает, что, скорее всего, ООО "Собі" получило разрешение на проведение капитального ремонта (СС1), в рамках которого сейчас сносит здания, разбирает фундаменты и уже начало новое строительство.

Фундаменты дворца разбирают и рядом возводят новые постройки (фото: facebook.com/AmiDPerov)

Позже Перов сообщил, что на место строительства прибыла полиция и остановила ремонтные работы. Активисты, выступившие против разрушения исторического фундамента, написали заявление в правоохранительные органы.

Полиция пока приостановила ремонтные работы (фото: facebook.com/AmiDPerov)