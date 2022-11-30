У Києві перейменують станції міської електрички: стало відомо - навіщо

Не тільки перейменування

До кінця року планується також закінчити ремонти всіх вказаних станцій, щоб змінювалася не лише форма, але й суть.

Наразі перейменування вже узгоджується з владою Києва. Процес розпочато, а "зміни декорацій" відбудуться після завершення базових ремонтів.

Які станції перейменують

Рубежівський - парк Нивки

Стара назва - від Рубежівської колонії для неповнолітніх, яку перевезли до Києва у 1884 році із села Михайлівська Рубежівка, а закрили сто років тому.

Нова назва - це про реальне географічне розташування станції і про стимул подорожувати до парку.

Зеніт - проспект Бандери

Вказує на реальне географічне розташування станції, а ще позбавляє від асоціацій з пітерським "Зенітом" і радянськими фотоапаратами.

Стара назва - від сусідства з Куренівським аеродромом у 1911-1914 роках - актуальності давно не має.

Троєщина - Воскресенка

Троєщина-2 - Райдужний

Назвати станції двома Троєщинами було радше політичним рішенням, бо Троєщину треба було сполучити з центром, а метро було глибоко в проєктуванні.

Реальні назви районів розташування станцій - Воскресенка і Райдужний. Це не збиватиме з пантелику тих, кому треба саме на Троєщину, до якої організовано пересадочне сполучення трамваєм №5.

Київ-Дніпровський - парк Перемога

Перейменування на честь прилеглого парку дасть змогу нерегулярному пасажирові електрички зрозуміти, де саме знаходиться станція, не підглядаючи в карту.

Київська-Русанівка - Русанівка

Русанівка апріорі тільки київська. Тому це буде спрощенням.

Лівий Берег - Березняки

Березняки - реальна назва найближчого району. До того ж, "Лівий Берег" часто плутають з "Лівобережна".

Північна платформа станції Київ-Пасажирський - Центральний вокзал

Тут все ясно і без пояснень. Центральна станція має бути максимально зрозумілою без компаса.