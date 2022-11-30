У Києві перейменують станції міської електрички: стало відомо - навіщо

У Києві буде перейменовано вісім станції кільцевої електрички. Це необхідно, щоб полегшити навігацію для пасажирів, адже ці станції мають застарілі назви, що ускладнює орієнтацію на місцевості.
Про це розповіли в пресслужбі Kyiv City Express.
До кінця року планується також закінчити ремонти всіх вказаних станцій, щоб змінювалася не лише форма, але й суть.
Наразі перейменування вже узгоджується з владою Києва. Процес розпочато, а "зміни декорацій" відбудуться після завершення базових ремонтів.
Рубежівський - парк Нивки
Стара назва - від Рубежівської колонії для неповнолітніх, яку перевезли до Києва у 1884 році із села Михайлівська Рубежівка, а закрили сто років тому.
Нова назва - це про реальне географічне розташування станції і про стимул подорожувати до парку.
Вказує на реальне географічне розташування станції, а ще позбавляє від асоціацій з пітерським "Зенітом" і радянськими фотоапаратами.
Стара назва - від сусідства з Куренівським аеродромом у 1911-1914 роках - актуальності давно не має.
Назвати станції двома Троєщинами було радше політичним рішенням, бо Троєщину треба було сполучити з центром, а метро було глибоко в проєктуванні.
Реальні назви районів розташування станцій - Воскресенка і Райдужний. Це не збиватиме з пантелику тих, кому треба саме на Троєщину, до якої організовано пересадочне сполучення трамваєм №5.
Перейменування на честь прилеглого парку дасть змогу нерегулярному пасажирові електрички зрозуміти, де саме знаходиться станція, не підглядаючи в карту.
Русанівка апріорі тільки київська. Тому це буде спрощенням.
Березняки - реальна назва найближчого району. До того ж, "Лівий Берег" часто плутають з "Лівобережна".
Тут все ясно і без пояснень. Центральна станція має бути максимально зрозумілою без компаса.
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