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В Киеве переименуют станции городской электрички: стало известно - зачем

Фото: В Киеве переименуют станции городской электрички (facebook.com/kyivcityexpress)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве будут переименованы восемь станций кольцевой электрички. Это необходимо, чтобы облегчить навигацию для пассажиров, ведь у этих станций есть устаревшие названия, что затрудняет ориентацию на местности.

Об этом рассказали в пресс-службе Kyiv City Express.

Не только переименование

До конца года планируется также закончить ремонт всех указанных станций, чтобы изменялась не только форма, но и суть.

В настоящее время переименование уже согласовывается с властями Киева. Процесс начат, а "изменения декораций" произойдут после завершения базовых ремонтов.

Какие станции переименуют

  • Рубежовский - парк Нивки.

Старое название - от Рубежевской колонии для несовершеннолетних, которую перевезли в Киев в 1884 году из села Михайловская Рубежовка, а закрыли сто лет назад.

Новое название - это о реальном географическом расположении станции и о стимуле путешествовать в парк.

  • Зенит - проспект Бандеры

Указывает на реальное географическое положение станции, а еще избавляет от ассоциаций с питерским "Зенитом" и советскими фотоаппаратами.

Старое название - от соседства с Куреневским аэродромом в 1911-1914 годах - актуальности давно не имеет.

  • Троещина - Воскресенка
  • Троещина-2 - Радужный

Назвать станции двумя Троещинами было скорее политическим решением, потому что Троещину нужно было соединить с центром, а метро было глубоко в проектировании.

Реальные названия районов расположения станций - Воскресенка и Радужный. Это не будет сбивать с толку тех, кому нужно именно на Троещину, к которой организовано пересадочное сообщение трамваем №5.

  • Киев-Днепровский - парк Победа

Переименование в честь прилегающего парка позволит нерегулярному пассажиру электрички понять, где находится станция, не подсматривая в карту.

  • Киевская-Русановка - Русановка

Русановка априори только киевская. Потому это будет упрощением.

  • Левый Берег - Березняки

Березняки - реальное название ближайшего района. К тому же "Левый Берег" часто путают с "Левобережной".

  • Северная платформа станции Киев-Пассажирский - Центральный вокзал

Здесь все ясно и без объяснений. Центральная станция должна быть максимально ясна без компаса.

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