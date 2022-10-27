У Києві перейменували ще 40 вулиць: тепер є вулиця Макса Левіна та провулок Павла Лі

Так, вулиця Славгородська вулиця тепер буде імені загиблого Героя російсько-української війни Дениса Антипова

Вулиця Карла Маркса стане вулицею Йоганна Вольфганга Ґете

Площа Амурська отримає назву площа Васильківська.

Вулиця Пушкінська стане вулицею Євгена Чикаленка

Вулиця Некрасовська стане вулицею Івана Драча

Вулиця Краснодарська отримає назву вулиці Голди Меїр

Вулицю Астраханську перейменували на вулицю Кастуся Калиновського

Вулиця Багратіона отримала назву - вулиця імені фотокореспондента, який загинув у березні 2022 року під Києвом, Максима Левіна

Провулок Московський стане провулком Павла Лі

Провулок Олександра Бестужева - провулок Кузьми Скрябіна

Площу Героїв Бреста перейменували на площу Чорнобаївську

Вулиця Маршала Тимошенко стане вулицею Левка Лук'яненка

Вулицю Олександра Матросова буде названо на честь Генерала Кульчицького – українського військового, який загинув у 2014 році у Слов'янську.

Зазначається, що нові назви для вулиць, провулків, бульварів та площ столиці обрали кияни за допомогою голосування до "Київ Цифрової". Назви, які отримали найбільше підтримки, було винесено на голосування до сесійної зали Київради.