В Киеве переименовали еще 40 улиц: теперь есть улица Макса Левина и переулок Павла Ли

В Киевсовете на заседании 27 октября приняли решение о переименовании еще более 40 улиц, проулков и площадей, который связаны с Россией и советским прошлым.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
Так, улица Славгородская улица теперь будет имени погибшего Героя русско-украинской войны Дениса Антипова
Улица Карла Маркса станет улицей Иоганна Вольфганга Гете
Площадь Амурская получит название - площадь Васильковская
Улица Пушкинская станет улицей Евгения Чикаленко
Улица Некрасовская станет улицей Ивана Драча
Улица Краснодарская получит название улицы Голды Меир
Улицу Астраханская переименовали в улицу Кастуся Калиновского
Улица Багратиона получила название - улица имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина
Переулок Московский станет переулком Павла Ли
Переулок Александра Бестужева - переулок Кузьмы Скрябина
Площадь Героев Бреста переименовали в площадь Чернобаевскую
Улица Маршала Тимошенко станет улицей Левка Лукьяненко
Улица Александра Матросова будет названа в честь Генерала Кульчицкого – украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске.
Отмечается, что новые названия для улиц, проулков, бульваров и площадей столицы выбрали киевляне с помощью голосования в "Киев Цифровой". Названия, которые получили больше всего поддержки, были вынесены на голосования в сессионный зал Киевсовета.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, что в Киеве теперь есть улица имени Романа Ратушного.
А еще писали о том, как изменились названия улиц в Украине после 24 февраля.