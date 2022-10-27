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В Киеве переименовали еще 40 улиц: теперь есть улица Макса Левина и переулок Павла Ли

Фото: В Киеве переименовали более 40 улиц и площадей (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Киевсовете на заседании 27 октября приняли решение о переименовании еще более 40 улиц, проулков и площадей, который связаны с Россией и советским прошлым.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Так, улица Славгородская улица теперь будет имени погибшего Героя русско-украинской войны Дениса Антипова

Улица Карла Маркса станет улицей Иоганна Вольфганга Гете

Площадь Амурская получит название - площадь Васильковская

Улица Пушкинская станет улицей Евгения Чикаленко

Улица Некрасовская станет улицей Ивана Драча

Улица Краснодарская получит название улицы Голды Меир

Улицу Астраханская переименовали в улицу Кастуся Калиновского

Улица Багратиона получила название - улица имени фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом, Максима Левина

Переулок Московский станет переулком Павла Ли

Переулок Александра Бестужева - переулок Кузьмы Скрябина

Площадь Героев Бреста переименовали в площадь Чернобаевскую

Улица Маршала Тимошенко станет улицей Левка Лукьяненко

Улица Александра Матросова будет названа в честь Генерала Кульчицкого – украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске.

Отмечается, что новые названия для улиц, проулков, бульваров и площадей столицы выбрали киевляне с помощью голосования в "Киев Цифровой". Названия, которые получили больше всего поддержки, были вынесены на голосования в сессионный зал Киевсовета.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что в Киеве теперь есть улица имени Романа Ратушного.

А еще писали о том, как изменились названия улиц в Украине после 24 февраля.

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Киев