В Києві озброєні чоловіки в масках нападають на перехожих на вулиці: що відомо

В Києві чоловіки в масках нападали на перехожих. Це відбувалося 21 травня у дворах житлових будинків на вулиці Олени Теліги.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Київ Оперативний.
Зазначається, що чоловіки в масках були також озброєні.
"Доброго ранку, на Олени Теліги якісь чоловіки бігають озброєні в масках та нападають на всіх, кого бачать", - сказано в повідомленні.
На опублікованому відео кілька чоловіків у масках підходять до перехожого - один з них б’є людину, після чого люди починають тікати з двору.
Зазначимо, що у пресслужбі поліції Києва повідомили, що на місці події працюють правоохоронці та встановлюють усі обставини події. Про це повідомляє OBOZ.UA.
Свідків нападу закликали повідомити на спецлінію 102.
Також дивіться відео, на якому показано інцидент.
Нагадаємо, що у Німеччині поранили ножем українського підлітка, поліція розшукує підозрюваних.
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