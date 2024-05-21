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В Києві озброєні чоловіки в масках нападають на перехожих на вулиці: що відомо

В Києві чоловіки нападали на перехожик (колаж РБК-Україна, фото Київ Оперативний)
Автор: Людмила Жукова

В Києві чоловіки в масках нападали на перехожих. Це відбувалося 21 травня у дворах житлових будинків на вулиці Олени Теліги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Київ Оперативний.

Деталі нападу в Києві

Зазначається, що чоловіки в масках були також озброєні.

"Доброго ранку, на Олени Теліги якісь чоловіки бігають озброєні в масках та нападають на всіх, кого бачать", - сказано в повідомленні.

На опублікованому відео кілька чоловіків у масках підходять до перехожого - один з них б’є людину, після чого люди починають тікати з двору.

Зазначимо, що у пресслужбі поліції Києва повідомили, що на місці події працюють правоохоронці та встановлюють усі обставини події. Про це повідомляє OBOZ.UA.

Свідків нападу закликали повідомити на спецлінію 102.

В Києві озброєні чоловіки нападали на людей (фото: Київ Оперативний)

Також дивіться відео, на якому показано інцидент.

 

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КиївНапад на українців