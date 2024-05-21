В Києві озброєні чоловіки в масках нападають на перехожих на вулиці: що відомо

Деталі нападу в Києві

Зазначається, що чоловіки в масках були також озброєні.

"Доброго ранку, на Олени Теліги якісь чоловіки бігають озброєні в масках та нападають на всіх, кого бачать", - сказано в повідомленні.

На опублікованому відео кілька чоловіків у масках підходять до перехожого - один з них б’є людину, після чого люди починають тікати з двору.

Зазначимо, що у пресслужбі поліції Києва повідомили, що на місці події працюють правоохоронці та встановлюють усі обставини події. Про це повідомляє OBOZ.UA.

Свідків нападу закликали повідомити на спецлінію 102.

В Києві озброєні чоловіки нападали на людей (фото: Київ Оперативний)

Також дивіться відео, на якому показано інцидент.