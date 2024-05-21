В Киеве вооруженные мужчины в масках нападают на прохожих на улице: что известно

Детали нападения в Киеве

Отмечается, что мужчины в масках были также вооружены.

"Доброе утро, на Елены Телиги какие-то мужчины бегают вооруженые в масках и нападают на всех, кого видят", - сказано в сообщении.

На опубликованном видео несколько мужчин в масках подходят к прохожему - один из них бьет человека, после чего люди начинают убегать со двора.

Отметим, что в пресс-службе полиции Киева сообющили, что на месте происшествия работают правоохранители и устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом сообщает OBOZ.UA.

Свидетелей нападения призвали сообщить на спецлинию 102.

В Киеве вооруженные мужчины нападали на людей (фото: Киев Оперативный)

Также смотрите видео, на котором показан инцидент.