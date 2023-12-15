У Києві оновлять відому історичну будівлю: про яку йдеться та що планують (фото)

Які роботи планують

Стосовно передачі садиби Терещенків судові суперечки тривали понад 2,5 роки. Проте від 12 вересня 2023 року Департамент комунальної власності Києва провів державну реєстрацію права комунальної власності на садибу Терещенків.

Наразі пріоритет стоїть на тому, щоб відреставрувати садибу та дати їй "друге життя".

Поки невідомо, як саме будуть використовувати відреставровану будівлю. У КМДА припускають, що головним напрямом, імовірно, буде музейна діяльність.

Що відомо про садибу Терещенків

Садибу побудували в 1874-1875 роках за проєктом архітектора Краузе в стилі неоготики. Замовницею була дружина колезького асесора Модзелевська.

У 1879 році після смерті чоловіка Модзелевська продала садибу Івану Терещенку. Він був власником цукрових заводів. У 1903 році садиба перейшла до його вдови Єлизавети.

У 1918 році в садибі Терещенка розміщувалося Міністерство шляхів сполучення УНР.

Саме в цій будівлі 1918 року ухвалили початок повстання проти гетьманського режиму Павла Скоропадського та обрали Директорію УНР.

У добу СРСР садибу перетворили на житловий будинок, а з 1984 року - розмістили адміністративні установи.

Садиба складається із садибного будинку, флігелю, огорожі з брамою та господарських будівель. Про стан будівлі активісти відгукуються вкрай негативно.

Стан садиби Терещенків (фото: ukrainaincognita.com)

"У будівлі вибиті майже всі вікна, вона повністю обмальована графіті, на даху й деяких ярусах вже почали рости дерева, а стіни мають великі щілини. За 14 років у садибі не було проведено жодних реставраційних і просто ремонтних робіт. Все виглядає, як планове доведення будівлі до руйнації, з метою подальшого будівництва на її місці нової будівлі", - йдеться у зверненні на сайті "Україна Інкогніто".