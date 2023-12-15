В Киеве обновят известное историческое здание: о каком идет речь и что планируют (фото)

Какие работы планируют

Относительно передачи усадьбы Терещенко судебные споры продолжались более 2,5 лет. Однако с 12 сентября 2023 года Департамент коммунальной собственности Киева провел государственную регистрацию права коммунальной собственности на усадьбу Терещенко.

Приоритет стоит на том, чтобы отреставрировать усадьбу и дать ей "вторую жизнь".

Пока неизвестно, как именно будут использовать отреставрированное здание. В КГГА предполагают, что главным направлением предположительно будет музейная деятельность.

Что известно об усадьбе Терещенков

Усадьбу построили в 1874-1875 годах по проекту архитектора Краузе в стиле неоготики. Заказчицей была жена коллежского асессора Модзелевская.

В 1879 году после смерти мужа Модзелевская продала усадьбу Ивану Терещенко. Он был владельцем сахарных заводов. В 1903 году усадьба перешла его вдове Елизавете.

В 1918 году в усадьбе Терещенко размещалось Министерство путей сообщения УНР.

Именно в этом здании 1918 приняли начало восстания против гетманского режима Павла Скоропадского и избрали Директорию УНР.

Во время СССР усадьбу превратили в жилой дом, а с 1984 года - разместили административные учреждения.

Дом состоит из усадебного дома, флигеля, ограды с воротами и хозяйственных построек. О состоянии здания активисты отзываются крайне отрицательно.

Состояние усадьбы Терещенко (фото: ukrainaincognita.com)

"В здании выбиты почти все окна, она полностью обрисована граффити, на крыше и некоторых ярусах уже начали расти деревья, а стены имеют большие щели. За 14 лет в усадьбе не было проведено никаких реставрационных и просто ремонтных работ. Все выглядит как плановая доводка здания к разрушению с целью дальнейшего строительства на его месте нового здания", - говорится в обращении на сайте "Украина Инкогнито".