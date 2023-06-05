У Києві облаштують новий парк "Дикий Лівий". Ось перші фото проєкту

Як виглядатиме парк "Дикий Лівий"

Проєкт створила SBM Studio, яка відома своїми роботами "Саржин Яр" у Харкові, "Зелений Гай" у Дніпрі та сучасною набережною у Черкасах.

Концепт парку було розроблено за технічним завданням і за кошти місцевої громади. Розробку уже представили очільнику "Київзеленбуду" Олексію Королю.

"Я мрію, щоб "Дикий Лівий" став світового рівня реалізованим проєктом. І щоб ми, кияни і всі українці, могли користуватися і пишатися таким сучасним і природним парком", - написала дизайнерка Олена Фатеєва.

Ось так виглядатиме парк "Дикий Лівий" (фото: SBM Studio)

"Дикого Лівого" могло б і не бути

Раніше на цьому місці столичний забудовник хотів звести три 25-поверхівки (ЖК Sundance). Втім місцеві жителі виступили проти будівництва і через судові позови та кримінальні провадження на земельну ділянку наклали арешт, а будівельні роботи зупинили.

У 2021 році Київрада виділила три ділянки вздовж Русанівської протоки площею у 5,3 гектара для парку на Микільській Слобідці. Пізніше депутати проголосували за викуп цієї території. Зараз землі передані на баланс КО "Київзеленбуд".