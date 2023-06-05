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В Киеве обустроят новый парк "Дикий Левый". Вот первые фото проекта

Как будет выглядеть парк "Дикий Левый" (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В столице представили проект парка "Дикий Левый", который обустроят на левом берегу Днепра. Новая зеленая зона протянется от моста "Метро" вдоль Никольской Слободки до урочища Горбачиха.

Об этом сообщила киевская инициатива "Дикий Левый" в Facebook.

Как будет выглядеть парк "Дикий Левый"

Проект создала SBM Studio, которая известна своими работами "Саржин Яр" в Харькове, "Зеленый Гай" в Днепре и современной набережной в Черкассах.

Концепт парка был создан по техническому заданию и за средства местного сообщества. Разработку уже представили главе "Киевзеленстроя" Алексею Королю.

"Я мечтаю, чтобы "Дикий Левый" стал мирового уровня реализуемым проектом. И чтобы мы, киевляне и все украинцы, могли пользоваться и гордиться таким современным и природным парком", - написала дизайнер Елена Фатеева.

Так будет выглядеть парк "Дикий Левый" (фото: SBM Studio)

"Дикого Левого" могло бы и не быть

Ранее на этом месте столичный застройщик хотел построить три 25-этажки (ЖК Sundance). Но местные жители выступили против строительства и из-за судебных исков и уголовных производств на земельный участок наложили арест, а строительные работы остановили.

В 2021 году Киевсовет выделил три участка вдоль Русановского пролива площадью в 5,3 гектара для парка на Никольской Слободке. Позже депутаты проголосовали за выкуп этой территории. Сейчас земли переданы на баланс КО "Киевзеленстрой".

Ранее мы писали о том, что в Киеве хотят построить гребную базу на Русановской косе и делились первой визуализацией проекта.

Просматривайте также фото, как будет выглядеть новый сквер на Шулявской, который откроют в июне.

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Киев