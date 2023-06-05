В Киеве обустроят новый парк "Дикий Левый". Вот первые фото проекта

Как будет выглядеть парк "Дикий Левый"

Проект создала SBM Studio, которая известна своими работами "Саржин Яр" в Харькове, "Зеленый Гай" в Днепре и современной набережной в Черкассах.

Концепт парка был создан по техническому заданию и за средства местного сообщества. Разработку уже представили главе "Киевзеленстроя" Алексею Королю.

"Я мечтаю, чтобы "Дикий Левый" стал мирового уровня реализуемым проектом. И чтобы мы, киевляне и все украинцы, могли пользоваться и гордиться таким современным и природным парком", - написала дизайнер Елена Фатеева.

Так будет выглядеть парк "Дикий Левый" (фото: SBM Studio)

"Дикого Левого" могло бы и не быть

Ранее на этом месте столичный застройщик хотел построить три 25-этажки (ЖК Sundance). Но местные жители выступили против строительства и из-за судебных исков и уголовных производств на земельный участок наложили арест, а строительные работы остановили.

В 2021 году Киевсовет выделил три участка вдоль Русановского пролива площадью в 5,3 гектара для парка на Никольской Слободке. Позже депутаты проголосовали за выкуп этой территории. Сейчас земли переданы на баланс КО "Киевзеленстрой".