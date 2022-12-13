У Києві назвали ціни на новорічні ялинки: де їх можна буде купити

У Києві з 15 грудня працюватимуть сезонні ярмарки, на яких можна буде купити хвойні дерева до свят. Дерева цьогоріч привезуть із лісових господарств Волинської, Івано-Франківської, Хмельницької та Чернігівської областей.
Скільки коштуватимуть ялинки та де їх можна буде купити, розповіли у КМДА на Facebook.
Скільки коштуватимуть ялинки
За даними Департаменту промисловості та розвитку підприємництва, орієнтовна ціна на хвойні дерева становитиме:
Сосна (походження Україна) – від 150 гривень за погонний метр
Ялинка (Походження Україна) – від 200 гривень за погонний метр
Де можна буде купити ялинку
Усі затверджені мерією ярмарку працюватимуть із 15 грудня. Загалом таких ярмарків буде 122, у кожному районі столиці.
Голосіївський район
перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича
вул. Самійла Кішки, 5 (вул. Конєва, 5)
вул. Степана Рудницького, 6А (Академіка Вільямса, 6А)
вул. Ізюмська, 1
вул. вул. Васильківська, 11/11
Васильківська, 8
пров. Руслана Лужевського, 1
вул. Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу Теремки-2)
вул. Метрологічна, 19
вул. Академіка Заболотного, 48-А (навпроти торгового майданчика "Феофанія")
Дарницький район
вул. Архітектора Вербицького, 16
вул. Архітектора Вербицького, 28А30
вул. Бориса Гмирі, 1
вул. Бориса Гмирі, 8
вул. Братства Тарасівців, 9 (вул. Декабристів, 9)
вул. Єлизавети Чавдар, 1
вул. Єлизавети Чавдар, 2
вул. Єлизавети Чавдар, 13
вул. Здолбунівська, 2
вул. Михайла Драгоманова, 1
вул. Михайла Драгоманова, 14
вул. Олени Бджілки, 2
вул. Олександра Мишуги, 2
вул. Олександра Мишуги, 4
вул. Михайла Гришка, 8
вул. Срібнокільська, 5
вул. Срібнокільська, 5Б
вул. Срібнокільська, 13
вул. Ялтинська, 5А
вул. Ялтинська, 5-Б (заїзд з просп. П. Григоренка на просп. Бажана – метро Позняки)
Дніпровська набережна (біля ТЦ "Новус")
перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської
перетин вул. Ганни Ахматової та просп. Петра Григоренка
перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вул. Тростянецької)
перетин вулиць Урловської та Ганни Ахматової
просп. Петра Григоренка, 9
просп. Петра Григоренка, 26
просп. Петра Григоренка, 32Д
просп. Петра Григоренка, 43
Харківське шосе, 49
Харківське шосе, 57
Харківське шосе, 144
вул. Княжий Затон, 10
вул. Тростянецька, 4/2
вул. Ганни Ахматової, 49
Деснянський район
вул. Теодора Драйзера, 2
вул. Теодора Драйзера, 8
просп. Червоної Калини, 2 (просп. Володимира Маяковського, 2)
просп. Червоної Калини, 6 (просп. Володимира Маяковського, 6)
просп. Червоної Калини, 15 (просп. Володимира Маяковського, 15)
просп. Червоної Калини, 26 (просп. Володимира Маяковського, 26)
просп. Червоної Калини, 40 (просп. Володимира Маяковського, 40)
просп. Червоної Калини, 44 (просп. Володимира Маяковського, 44)
просп. Червоної Калини, 42 (просп. Володимира Маяковського, 42
просп. Червоної Калини, 60/10 (просп. Володимира Маяковського, 60/10)
просп. Червоної Калини, 75/2 (просп. Володимира Маяковського, 75/2)
просп. Червоної Калини, 97 (просп. Володимира Маяковського, 97)
вул. Шолом Алейхема, 17
вул. Шолом Алейхема, 10А
вул. Миропільська, 2
вул. Милославська, 10А
вул. Електротехнічна, 2
вул. Електротехнічна, 4
вул. Електротехнічна, 6
вул. Електротехнічна, 8
вул. Радунська, 3
вул. Оноре де Бальзака, 60
вул. Оноре де Бальзака, 94
вул. Радунська, 26/1
просп. Лісовий, 16
просп. Лісовий, 28/41
просп. Лісовий, 39
вул. Мілютенка, 34
вул. Миропільська, 2
вул. Миколи Закревського, 61/2
ст. м. Лісова
ст. м. Чернігівська
вул. Каштанова, 7
вул. Теодора Драйзера, 4
вул. Теодора Драйзера, 21
Дніпровський район
бульв. Ігоря Шамо, 2/7
вул. Андрія Малишка, 4А
вул. Івана Миколайчука, 9
вул. Миропільська, 25
вул. Митрополита Андрія Шептицького, ½
вул. Празька, 1/35
вул. Райдужна, 4
вул. Регенераторна, 5В
вул. Юрія Шумського, 1
просп. Павла Тичини, 7
просп. Соборності, 2/1
просп. Соборності, 4
перетин вул. Ентузіастів, 37 та бульв. Ігоря Шамо
перетин вулиць Сулеймана Стальського та Курнатовського
перетин вулиць Івана Микитенка та Курнатовського
Оболонський район
вул. Вишгородська, 44
вул. Героїв Дніпра, 30
вул. Героїв Дніпра, 32
вул. Героїв Дніпра, 41
вул. Івана Івашкевича, 6/8А
вул. Олександра Архипенка, 6А
площа Оболонська, 6 (локація №1)
площа Оболонська, 6 (локація №2)
просп. Володимира Івасюка, 27 (просп. Героїв Сталінграда, 27)
просп. Володимира Івасюка, 46 (просп. Героїв Сталінграда, 46)