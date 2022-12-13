В Киеве назвали цены на новогодние елки: где их можно будет купить

В Киеве с 15 декабря начнут работать сезонные ярмарки, на которых можно будет купить хвойные деревья к праздникам. Деревья в этом году привезут из лесных хозяйств Волынской, Ивано-Франковской, Хмельницкой и Черниговской областей.
Сколько будут стоить елки и где их можно будет купить, рассказали в КГГА на Facebook.
Сколько будут стоить елки
По данным Департамента промышленности и развития предпринимательства, ориентировочная цена на хвойные деревья составит:
Сосна (происхождение Украина) - от 150 гривен за погонный метр
Елочка (Происхождение Украина) - от 200 гривен за погонный метр
Где можно будет купить елку
Все утвержденные мэрией ярмарки будут работать с 15 декабря. Всего таких ярмарок будет 122, в каждом районе столицы.
Голосеевский район
пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича
ул. Самойла Кошки, 5 (ул. Конева, 5)
ул. Степана Рудницкого, 6А (Академика Уильямса, 6А)
ул. Изюмская, 1
ул. ул. Васильковская, 11/11
Васильковская, 8
пров. Руслана Лужевского, 1
ул. Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса Теремки-2)
ул. Метрологическая, 19
ул. Академика Заболотного, 48-А (напротив торговой площадки "Феофания")
Дарницкий район
ул. Архитектора Вербицкого, 16
ул. Архитектора Вербицкого, 28А30
ул. Бориса Гмыри, 1
ул. Бориса Гмыри, 8
ул. Братства Тарасовцев, 9 (ул. Декабристов, 9)
ул. Елизаветы Чавдар, 1
ул. Елизаветы Чавдар, 2
ул. Елизаветы Чавдар, 13
ул. Здолбуновская, 2
ул. Михаила Драгоманова, 1
ул. Михаила Драгоманова, 14
ул. Елены Пчелки, 2
ул. Александра Мишуги, 2
ул. Александра Мишуги, 4
ул. Михаила Гришко, 8
ул. Срибнокильская, 5
ул. Срибнокильская, 5Б
ул. Срибнокильская, 13
ул. Ялтинская, 5А
ул. Ялтинская, 5-Б (заезд с просп. П. Григоренко на просп. Бажана – метро Позняки)
Днепровская набережная (возле ТЦ "Новус")
пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской
пересечение ул. Анны Ахматовой и просп. Петра Григоренко
пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле ул. Тростянецкой)
пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой
просп. Петра Григоренко, 9
просп. Петра Григоренко, 26
просп. Петра Григоренко, 32Д
просп. Петра Григоренко, 43
Харьковское шоссе, 49
Харьковское шоссе, 57
Харьковское шоссе, 144
ул. Княжеский Затон, 10
ул. Тростянецкая, 4/2
ул. Анны Ахматовой, 49
Деснянский район
ул. Теодора Драйзера, 2
ул. Теодора Драйзера, 8
просп. Червоной Калины, 2 (просп. Владимира Маяковского, 2)
просп. Червоной Калины, 6 (просп. Владимира Маяковского, 6)
просп. Червоной Калины, 15 (просп. Владимира Маяковского, 15)
просп. Червоной Калины, 26 (просп. Владимира Маяковского, 26)
просп. Червоной Калины, 40 (просп. Владимира Маяковского, 40)
просп. Червоной Калины, 44 (просп. Владимира Маяковского, 44)
просп. Червоной Калины, 42 (просп. Владимира Маяковского, 42
просп. Червоной Калины, 60/10 (просп. Владимира Маяковского, 60/10)
просп. Червоной Калины, 75/2 (просп. Владимира Маяковского, 75/2)
просп. Червоной Калины, 97 (просп. Владимира Маяковского, 97)
ул. Шолом Алейхема, 17
ул. Шолом Алейхема, 10А
ул. Миропольская, 2
ул. Милославская, 10А
ул. Электротехническая, 2
ул. Электротехническая, 4
ул. Электротехническая, 6
ул. Электротехническая, 8
ул. Радунская, 3
ул. Оноре де Бальзака, 60
ул. Оноре де Бальзака, 94
ул. Радунская, 26/1
просп. Лесной, 16
просп. Лесной, 28/41
просп. Лесной, 39
ул. Милютенко, 34
ул. Миропольская, 2
ул. Николая Закревского, 61/2
ст. м. Лесная
ст. м. Черниговская
ул. Каштановая, 7
ул. Теодора Драйзера, 4
ул. Теодора Драйзера, 21
Днепровский район
бульв. Игоря Шамо, 2/7
ул. Андрея Малышко, 4А
ул. Ивана Миколайчука, 9
ул. Миропольская, 25
ул. Митрополита Андрея Шептицкого, ½
ул. Пражская, 1/35
ул. Радужная, 4
ул. Регенераторная, 5В
ул. Юрия Шумского, 1
просп. Павла Тычины, 7
просп. Соборности, 2/1
просп. Соборности, 4
пересечение ул. Энтузиастов, 37 и бульв. Игоря Шамо
пересечение улиц Сулеймана Стальского и Курнатовского
пересечение улиц Ивана Микитенко и Курнатовского
Оболонский район
ул. Вышгородская, 44
ул. Героев Днепра, 30
ул. Героев Днепра, 32
ул. Героев Днепра, 41
ул. Ивана Ивашкевича, 6/8А
ул. Александра Архипенко, 6А
площадь Оболонская, 6 (локация №1)
площадь Оболонская, 6 (локация №2)
просп. Владимира Ивасюка, 27 (просп. Героев Сталинграда, 27)
просп. Владимира Ивасюка, 46 (просп. Героев Сталинграда, 46)