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У Києві назріває гучний скандал через директрису школи. У неї російський паспорт і син-гауляйтер

У Києві назріває скандал через директорку з паспортом РФ (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В одній зі шкіл Києва назріває гучний скандал через директорку школи, яка має російський паспорт. Вона виїхала у тимчасово окупований Крим на початку війни та залишила своє місце роботи, а повернулася лише через пів року.

Деталі скандалу розповіли у спільноті Батьки SOS на Facebook.

Як стверджує автор публікації, директорка київської школи №292 Ольга Слободенюк виїхала з України на самому початку повномасштабного вторгнення Росії. Виїхала вона на територію тимчасово окупованого Криму, до міста Євпаторія.

Син Слободенюк – заступник прокурора міста Євпаторія, а у батька, доньки та сестри – є російські паспорти. Також зазначається, що й в ексдиректорки школи також є російський паспорт.

До війни Ольга Слободенюк очолювала школу близько 6 років. Нібито вона покинула навчальний заклад напризволяще і повернулася тільки в липні 2022 року.

На додаток, у соціальних мережах є фотографії, де Ольга веселиться в одному з ресторанів Євпаторії, а її дочка у кокошнику та бусами з бубликів відзначає Масляну.

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"Шевченківський суд міста Києва поновив на посаді цю особу, за рішенням суду місто має виплатити компенсацію за прогуляну роботу у розмірі 100 000 гривень, за те, що "посадова особа" залишила довірений їй заклад освіти, колектив та наших з вами дітей напризволяще", - зазначається у повідомленні.

Швидше за все, директорку школи було звільнено, оскільки вона була відсутня на робочому місці. І звільнення пройшло із порушенням процедури. Тому Слободенюк подала до суду, щоб її поновили на посаді та виплатили компенсацію.

Скріншот

У коментарях також зазначається, що Ольга Слободенюк виїхала з Криму навесні 2014 року, коли розпочалася окупація. Вона повністю перейшла на українську мову та розривалася між школою та сім'єю, яка залишилася в Євпаторії.

Скріншоти

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що директорка школи під Києвом здавала окупантам позиції ЗСУ, а потім втекла за кордон.

А ще розповідали про те, що спалахує скандал із Шевченківською премією.

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