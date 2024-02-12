UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві найближчим часом може з'явитися 50 нових ТРЦ: що відомо

В Києві з'явиться 50 нових ТРЦ (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У найближчі роки у Києві може з'явитися 50 нових торгово-розважальних центрів. Поява низки нових об'єктів, площа яких перевищує 250 тисяч кв. м загострить конкуренцію між ТРЦ.

Що відомо про нові ТРЦ в столиці, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Delo.

Коли відкриють нові ТРЦ в Києві

Торгово-розважальних центрів в Києві стане значно більше. До діючих ТРЦ, площею 2,5 млн кв. м, у 2024-2025 роках планують ввести в експлуатацію низки об'єктів із сукупною орендованою площею понад 250 000 кв. м.

У списку найкрупніших обєктів об'єктів:

White Lines (28 000 кв. м)

New Ray (34 500 кв. м)

April Mall (36 500 кв. м)

BalticSky (20 000 кв. м)

Ocean Mall (GLA = 110 000 кв.м)

Lukiyanivka (47 052 кв. м) та інші ТРЦ.

Як розповів керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник під час пресконференції на тему "Актуальний стан ринку торгової, офісної та житлової нерухомості України", частина ТРЦ вже готова до експлуатації.

"Лише в Києві - близько 50 анонсованих проєктів, які можуть з'явитися у найближчій перспективі. Багато з них на високій стадії готовності: майже готовий Ocean Mall, ТРЦ Lukiyanivka, "Дитячий світ". Є й проєкти, реалізацію яких призупинено. Крім того, у складі майже кожного житлового комплексу анонсовано доволі великі комерційні приміщення площею 5-15 тис. кв. м", - наголосив він.

Аналітик вважає, що поява нових торгових площ посилить конкуренцію за покупця, особливо за умов зниження відвідуваності ТРЦ. Запуск в експлуатацію задекларованих проєктів наблизить профіцит торгових площ та поступовий перерозподіл споживчих потоків між об'єктами, зростання вакантності та корекцію ставок оренди у бік зниження. За існуючого рівня доходів і витрат населення рівень вакантності може досягнути 17% до кінця 2024 року.

Зважаючи на це, девелопери вже розпочали комплексну модернізацію діючих ТРЦ ("Караван", ЦУМ, "Метроград", "Метрополіс", "Квадрат Лук'янівка", Cosmo Multimall, Gorodok Gallery, "Магеллан", "Глобус", "Мармелад", Dream Town, Silver Breeze, InSilver), а чимало власників запланували масштабні зміни у найближчій перспективі.

Де ще будуть відкривати нові ТРЦ

Девелоперська активність поступово зміщується на "тихий" захід України. Однак у великих містах центральних, східних та південних областей також анонсують великі проєкти.

В Одесі очікується 20% нових торгівельних площ. У Дніпрі будується кілька великих проєктів і 10 невеликих ТРЦ з площею до 4 тис. кв. м.

У Хмельницькому на 2024 рік заявлено відкриття ТРЦ "ТЕМП" (14,6 тис. кв. м), БФК Sport City (50 тис. кв. м), 2-3 черги ТРЦ Urban Street (18 тис. кв. м). 

В Ужгороді планують відкрити три нових ТРЦ: "Україна" (11,7 тис. кв. м), Korona (7,8 тис. кв. м), а також торговельний центр на вул. Гагаріна (2 тис. кв. м).

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївмагазиниСупермаркети