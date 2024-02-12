В Киеве в ближайшее время может появиться 50 новых ТРЦ: что известно

Когда откроют новые ТРЦ в Киеве

Торгово-развлекательных центров в Киеве станет гораздо больше. К действующим ТРЦ площадью 2,5 млн кв. м, в 2024-2025 годах планируется ввести в эксплуатацию ряд объектов с совокупной арендованной площадью более 250 000 кв. м.

В списке самых крупных объектов:

White Lines (28 000 кв. м)

New Ray (34 500 кв. м)

April Mall (36 500 кв. м)

BalticSky (20 000 кв. м)

Ocean Mall (GLA=110 000 кв.м)

Lukiyanivka (47 052 кв. м) и другие ТРЦ.

Как рассказал руководитель департамента стратегического консалтинга компании UTG Константин Олейник во время пресс-конференции на тему "Актуальное состояние рынка торговой, офисной и жилой недвижимости Украины", часть ТРЦ уже готова к эксплуатации.

"Только в Киеве - около 50 анонсированных проектов, которые могут появиться в ближайшей перспективе. Многие из них на высокой стадии готовности: почти готов Ocean Mall, ТРЦ Lukiyanivka, "Детский мир". Есть и проекты, реализация которых приостановлена. Кроме того, в составе почти каждого жилого комплекса анонсированы достаточно крупные коммерческие помещения площадью 5-15 тыс. кв. м", - подчеркнул он.

Аналитик считает, что появление новых торговых площадей усилит конкуренцию за покупателя, особенно при снижении посещаемости ТРЦ. Запуск в эксплуатацию задекларированных проектов приблизит профицит торговых площадей и постепенное перераспределение потребительских потоков между объектами, рост вакантности и коррекцию ставок аренды в направлении снижения. При существующем уровне доходов и расходов населения уровень вакантности может достигнуть 17% к концу 2024 года.

Учитывая это, девелоперы уже приступили к комплексной модернизации действующих ТРЦ ("Караван", ЦУМ, "Метроград", "Метрополис", "Квадрат Лукьяновка", Cosmo Multimall, Gorodok Gallery, "Магеллан", "Глобус", "Мармелад", Dream Town, Silver Breeze, InSilver), а многие владельцы запланировали масштабные изменения в ближайшей перспективе.

Где еще будут открывать новые ТРЦ

Девелоперская активность постепенно смещается на "тихое" мероприятие Украины. Однако в крупных городах центральных, восточных и южных областей также анонсируют крупные проекты.

В Одессе ожидается 20% новых торговых площадей. В Днепре строится несколько больших проектов и 10 маленьких ТРЦ с площадью до 4 тыс. кв. м.

В Хмельницком на 2024 год заявлено открытие ТРЦ "ТЭМП" (14,6 тыс. кв. м), БФК Sport City (50 тыс. кв. м), 2-3 очереди ТРЦ Urban Street (18 тыс. кв. м).

В Ужгороде планируют открыть три новых ТРЦ: "Украина" (11,7 тыс. кв. м), Korona (7,8 тыс. кв. м), а также торговый центр по ул. Гагарина (2 тыс. кв. м).