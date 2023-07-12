У Києві можуть продовжити роботу закладів громадського харчування вечорами: що відомо

Підприємці зазначають, що продовження роботи закладів громадського харчування на одну годину – до 23:00, сприятиме покращенню економічної ситуації у місті, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень від податків, зборів та платежів до бюджетів усіх рівнів.

Раніше всі заклади сфери громадського харчування працювали лише до 22:00, оскільки з 23:00 починалася комендантська година. З березня 2023 року в Києві комендантська година починається о 00:00.

З другого дня війни ресторани, що входять до Асоціації, розгорнули в Києві 21 одну кухню і щодня годують безкоштовно 178 організацій: частини ЗСУ, лікарні, дитячі будинки та будинки для людей похилого віку, поліцію, територіальну оборону, людей у бомбосховищах та багатьох нужденних.

Прохання про продовження роботи закладів громадського харчування підписало 80 рестораторів та власників мереж.

Варто зазначити, що Кличко пообіцяв розглянути це питання найближчим часом.

"Ми розуміємо, що бізнес має працювати, економіка має отримувати податки, а люди - мати роботу. Міська влада розгляне це питання виважено. Відбудеться зустріч із підприємцями для обговорення всіх аспектів. А після цього питання розгляне Рада оборони столиці", - сказав мер Києва. .