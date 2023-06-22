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У Черкаській області обмежили час роботи закладів харчування та дозвілля

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Черкаська область, Четвер 22 червня 2023 11:17
У Черкаській області обмежили час роботи закладів харчування та дозвілля Фото: у Черкаській області обмежили час роботи закладів харчування та дозвілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Черкаській області обмежили час роботи закладів громадського харчування та дозвілля до 22:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Він повідомив, що відсьогодні по всій області діятиме загальний режим роботи закладів харчування та дозвілля. Вони мають зачинятися не пізніше 22:00.

Зазначається, що таке рішення було ухвалено спільно із правоохоронцями та військовим командуванням.

Табурець зазначив, що воно спрямоване на забезпечення безпеки та правопорядку в умовах збройної агресії Росії.

Додамо, що у Черкаській області діє комендантська година з 00:00 до 4:00.

Де ще ввели обмеження

У Київській області встановили обмеження щодо часу проведення розважальних заходів. Вони повинні закінчуватись не пізніше 21:00.

В Одесі ресторанам та нічним клубам також заборонили працювати у нічний час. Там також запровадили й інші обмеження для розважальних закладів.

Нещодавно й у Кіровоградській області заборонили усі розважальні заходи й роботу закладів харчування після 22:00.

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