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У Києві можна здати кров для допомоги пораненим: як і де це зробити

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Київ, Вівторок 20 вересня 2022 20:57
У Києві можна здати кров для допомоги пораненим: як і де це зробити Колаж РБК-Україна: у Києві проведуть акцію з донорства крові для поранених
Автор: Володимир Костирін

Кияни та гості столиці можуть долучитися до національної кампанії "Твоя кров може воювати. Стань донором". Кров потрібна для надання допомоги захисникам України, які на фронтах зазнали поранень, а також для постраждалих через війну цивільних.

Як і де у Києві здати кров для поранених - читайте у матеріалі нижче.

Потреба донорської крові на війні

Медики зазначають, що в умовах російської повномасштабної війни проти нашої країни потреба в донорській крові та її компонентах у лікарнях та шпиталях України є дуже значною і постійно зростає.

Так, про нестачу запасів крові всіх типів повідомляють у багатьох областях. Потреба донорської крові в прифронтових містах забезпечують центри крові, що працюють у тилу.

"З початку війни в Україні потреби у компонентах крові значно зросли, оскільки крім цивільних пацієнтів, їх потребують і наші захисники. Найчастіше компоненти крові потрібні у критичних випадках, тому для порятунку життя, як цивільних пацієнтів, так і військових, завжди повинні бути відповідні запаси, і їх потрібно постійно поповнювати. Одна ваша донація крові зможе врятувати до трьох життів", - розповіла медичний директор Київського обласного центру служби крові Оксана Петренко.

У Києві можна здати кров для військових

У столиці в рамках всеукраїнської акції з донорства крові бажаючі можуть долучитися до кампанії та допомогти військовим ЗСУ та цивільним.

23 вересня у лікувально-діагностичному центрі київської медичної мережі "Добробут" відбудеться День донора. У цю дату всі охочі зможуть здати кров та її компоненти для потреб медичних закладів України у лікуванні хворих та поранених.

Донором може стати будь-який українець віком від 18 років, який не має протипоказань до донорства та з масою тіла не менше 50 кг.

Здати кров можна буде 23 вересня з 9.00 до 13.00 за адресою: Київ, проспект Повітрофлотський, 54 - корпус С, 6 поверх.

Із собою потрібно мати паспорт.

Що важливо знати про донацію крові

У Києві можна здати кров для допомоги пораненим: як і де це зробитиУ Києві можна здати кров для допомоги пораненим: як і де це зробити

Акцію проводить медмережа "Добробут" спільно з Київським обласним центром служби крові.

Зазначимо, що символом національної кампанії "Твоя кров може воювати. Стань донором" став мурал на воротах обстріляного будинку у центрі Харкова. Художник Гамлет Зіньківський створив його після того, як сам здав кров для фронту.

У Києві можна здати кров для допомоги пораненим: як і де це зробити

Фото: харківський мурал "Твоя кров може воювати. Стань донором" став символом масштабної всеукраїнської кампанії з донації

Нагадаємо, перед цим ми розповідали, що чекає організм при здачі крові.

Додамо також, що раніше в Україні запустили сервіс для реєстрації для здачі крові.

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