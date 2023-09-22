В Киеве может появиться новый спортивный парк. Смотрите, каким он будет (фото)

В Киеве активисты предлагают создать спортивный парк в Соломенском районе на территории, где сейчас начали возводить жилищный комплекс. Они уже создали визуализацию, как может выглядеть новая зона для досуга.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ОО "Соломенский парк" в Telegram .

Что известно об инициативе

Жители Соломенского района против строительства нового ЖК возле парковой зоны. Они предлагают свое видение обустройства территории.

"Очевидно, что даже при остановке строительства этого ЖК попытки застройки привлекательного участка в Киеве имеют все шансы вернуться за несколько лет", - пишут активисты.

Новую зону для досуга и развлечений хотят назвать Soloma Sport Park. Концепция предполагает, что это будет современный спортивный парк на открытом воздухе возле Соломенского парка.

"Футбольные и баскетбольные площадки, современные теннисные корты, ролледром для детей и взрослых, а также велопрокат. Новая зона тренажеров, а также отдельная площадка для выгула собак. Кроме этого, Soloma Sport - это современная фудкорд секция с кофейнями на открытом воздухе", - говорят авторы проекта.

Вот так может выглядеть новый парк (фото: t.me/solomyanskipark)

По подсчетам экспертов, спортивный парк будут посещать 40 тыс. человек.

"Такой социальный проект позволит качественно улучшить спортивную инфраструктуру района и совместить спорт с рекреационной составляющей парка", - говорят активисты Соломенского района.

Напомним, что в конце лета возле Соломенского ландшафтного парка и зоны, которая входит в программу развития зеленых зон Киева, возобновили строительство апарт-комплекса CitiZe.

Практически сразу после этого на сайте Киевсовета появилась петиция с призывом прекратить строительство. Буквально за 4 дня она набрала более 6 тысяч голосов. Этого достаточно, чтобы горсовет рассмотрел петицию.

Вот так может выглядеть новый парк (фото: t.me/solomyanskipark)