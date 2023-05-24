У Києві може подорожчати проїзд у громадському транспорті: що відомо

У Києві можуть підняти оплату за проїзд у громадському транспорті. Основна причина – міські пасажирські перевезення зараз абсолютно збиткові та коштів на розвиток транспорту просто немає.

Про ймовірне підвищення оплати за проїзд у громадському транспорті розповів директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в ефірі телемарафону.

Найдешевший проїзд

"Де ми маємо ще такий дешевий проїзд, як у Києві? Усього 6,50. А може нам час задуматися усьому депутатському корпусу та всій громадськості про те, що нам потрібно піднімати цей проїзд?" – каже чиновник.

Тарифи необхідно піднімати

Він зазначає, що тарифи на проїзд потрібно піднімати обов'язково, оскільки коштів на розвиток транспорту немає.

"А як нам розвивати громадський транспорт, якщо він збитковий? Він не просто дотаційний, він на 300% дотаційний. І щоб ми розвивали громадський транспорт, треба піднімати тарифи. Тоді зовсім інший транспорт буде", - пояснив Руслан Кандибор.

Він додав, що попри збитки та дотації, у Києві намагаються тримати громадський транспорт у порядку та його розвивати.

А чи є терміни та скільки коштуватиме проїзд

Варто зазначити, що чиновник не назвав конкретних термінів підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті, а також не вказав, скільки має коштувати одна поїздка Києвом.