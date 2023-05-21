Громадський транспорт у Києві завтра почне працювати по-новому: що зміниться

Наземний громадський транспорт Києві у разі оголошення повітряної тривоги довозитиме пасажирів до найближчого укриття. Таке нововведення діятиме вже від завтра, 22 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Що зміниться

У разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху.

Таким чином, водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття.

Як зазначив в КМДА, це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо.

Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління патрульної поліції в місті Києві.

Повторно платити за проїзд не треба

У КМДА звернули увагу, що повторно сплачувати за проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно. Пасажири можуть продовжити користуватися транспортом на тому ж маршруті за вже сплаченими проїзними документами протягом години.

Нагадаємо, що від завтра, 22 травня в Києві заборонять заїзд великогабаритного транспорту під час повітряної тривоги. Мова йде про вантажний транспорт загальною масою понад 4,5 тонни.

Національна гвардія спільно з управліннями патрульної поліції Києва та області забезпечуватиме контроль за зупинкою вантажного транспорту на в'їздах у місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.