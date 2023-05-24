В Киеве может подорожать проезд в общественном транспорте: что известно

В Киеве могут поднять оплату за проезд в общественном транспорте. Основная причина - городские пассажирские перевозки сейчас абсолютно убыточны и средств на развитие транспорта просто нет.

О вероятном повышении оплаты за проезд в общественном транспорте рассказал директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в эфире телемарафона.

Самый дешевый проезд

"Где мы имеем еще такой дешевый проезд, как в Киеве? Всего 6,50. А может нам пора задуматься всему депутатскому корпусу и всей общественности о том, что нам нужно поднимать этот проезд?" - говорит чиновник.

Тарифы необходимо поднимать

Он отмечает, что тарифы на проезд нужно поднимать обязательно, так как средств на развитие транспорта просто нет.

"А как нам развивать общественный транспорт, если он убыточный? Он не просто дотационный, он на 300% дотационный. И чтобы мы развивали общественный транспорт, нужно поднимать тарифы. Тогда совсем другой транспорт будет.", - пояснил Руслан Кандибор.

Он добавил, что несмотря на убытки и дотации, в Киеве стараются держать общественный транспорт в порядке и его развивать.

А есть ли сроки и сколько будет стоить проезд

Стоит отметить, что чиновник не назвал конкретных сроков повышения тарифов на проезд в общественном транспорте, а также не указал, сколько должна стоить одна поездка по Киеву.