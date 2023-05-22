У Києві марштрутчик взяв у "заручники" пасажирів і влаштував істерику: відео неадекватного вчинку

Деталі інциденту з маршрутчиком на Оболоні

"Водій 180 маршрутки на метро Оболонь узагалі обнаглів, зайшли люди, заплатили всі, але водій по-своєму нарахував більше людей і кричав, що не всі заплатили. Сказав, що не зрушить з місця, поки "уявні люди" не заплатять", - йдеться в повідомленні.

Також зазначають, що маршрутчик 10 хвилин стояв на місці, не відчиняв двері, незважаючи на те, що в транспорті було спекотно та душно.

На прохання людей повернути гроші тим, хто заплатив, або ж їхати чи відкрити двері - водій не реагував.

"Проводив виховні роботи, поки дорослі та діти благали відчинити двері, щоб вдихнути ковток свіжого повітря", - пишуть очевидці.

"Все зрозуміло, така робота, проконтролювати всіх важко. Але зводити так людей у ​​шалену спеку, теж не нормально", - додали в повідомленні.