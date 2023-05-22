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У Києві марштрутчик взяв у "заручники" пасажирів і влаштував істерику: відео неадекватного вчинку

У Києві марштрутчик взяв у "заручники" пасажирів і влаштував істерику (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталя Коваль

У Києві, на Оболоні, водій маршруту №180 по-своєму нарахував кількість пасажирів в автобусі та кричав, що не всі заплатили за проїзд і нікого не випускав з транспорту.

Про цей курйоз пише Telegram-канал "Київ INFO".

Деталі інциденту з маршрутчиком на Оболоні

"Водій 180 маршрутки на метро Оболонь узагалі обнаглів, зайшли люди, заплатили всі, але водій по-своєму нарахував більше людей і кричав, що не всі заплатили. Сказав, що не зрушить з місця, поки "уявні люди" не заплатять", - йдеться в повідомленні.

Також зазначають, що маршрутчик 10 хвилин стояв на місці, не відчиняв двері, незважаючи на те, що в транспорті було спекотно та душно.

На прохання людей повернути гроші тим, хто заплатив, або ж їхати чи відкрити двері - водій не реагував.

"Проводив виховні роботи, поки дорослі та діти благали відчинити двері, щоб вдихнути ковток свіжого повітря", - пишуть очевидці.

"Все зрозуміло, така робота, проконтролювати всіх важко. Але зводити так людей у ​​шалену спеку, теж не нормально", - додали в повідомленні.

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