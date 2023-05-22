RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве марштрутчик взял в "заложники" пассажиров и устроил истерику: видео неадекватного поступка

В Киеве марштрутчик взял в "заложники" пассажиров и устроил истерику (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Коваль

В Киеве, на Оболоне, водитель маршрута №180 по-своему насчитал количество пассажиров в автобусе и кричал, что не все заплатили за проезд и никого не выпускал из транспорта.

Об этом курьезе пишет Telegram-канал "Киев INFO".

Детали инцидента с маршрутчиком на Оболони

"Водитель 180 маршрутки на метро Оболонь вообще обнаглел, зашли люди, заплатили все, но водитель по-своему насчитал больше людей и кричал, что не все заплатили. Сказал, что не сдвинется с места, пока "мнимые люди" не заплатят", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что маршрутчик 10 минут стоял на месте, не открывал дверь, несмотря на то, что в транспорте было жарко и душно.

На просьбу людей вернуть деньги тем, кто заплатил, ехать или открыть дверь - водитель не реагировал.

"Проводил воспитательные работы, пока взрослые и дети умоляли открыть дверь, чтобы вдохнуть глоток свежего воздуха", - говорится в публикации.

"Все понятно, такая работа, проконтролировать всех трудно. Но сводить так людей в жару, тоже не нормально", - добавили в сообщении.

Ранее мы писали, что киевлянин отсудил у жены "грудь" после развода.

Также рассказывали, как в Крыму пенсионерка донесла на девушку из-за тату с "Бандерой".

Читайте РБК-Украина в Google News
сканал