У Києві м'ясом з голками труять домашніх і вуличних собак: як вберегти улюбленця (фото)

В одному з районів Києва місцеві мешканці знайшли шматки м'яса з голками, яке призначене для вуличних собак.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Facebook киянина та блогера Олексія Мочанова.
"Увага! У Солом'янському парку невідомі потвори розкидають м'ясо з голками (шпильками). Бережіть своїх улюбленців. Якщо побачите таке м'ясо - викидайте його на смітник! М'ясо на фото викинули", - написав Олексій.
Він також додав фото неприємної знахідки.
Отруєне м'ясо в парку Києва (фото: facebook.com/alex.mochanov)
Як відучити собаку їсти на вулицю
Кінологи дають декілька основних порад, як виховати в собаці цю звичку:
щоб відучити улюбленця підбирати їжу на вулиці, потрібно робити це з самого малечку. У ранньому віці пес краще сприймає нову інформацію, і йому легше дається навчання. Крім того, важливо, аби цуценя знало, де його їжа та хто його господар.
навчіть собаку команди "можна". Її можна використовувати, коли тварина буде їсти вдома.
обов'язково вивчіть команду "фу" чи "не можна". Вона стане корисною не лише під час, того як ви знайшли пастки на вулиці.
Реакції киян
Під дописом зібралося чимало обурених коментарів:
"Домашню тваринку ще можна вберегти, а от скільки зараз бігає нужденних, безпритульних, які точно постраждають. Немає слів..."
"Це ж скільки ненависті, в тому бездушному тілі, що на таке здатне".
"Не викидати у смітник, а дістати голки, а це "м'ясо" бажано закопати в землю і поглибше, бо воно може бути отруйне".
"Нелюди! У перші місяці війни, в Ірпені ми підгодовували покинутих собак, чим тільки могли. А це сволота. Може, і їм колись подадуть склянку води з отрутою".
"Пару років тому в Хмельницькому в сквері, де майже не гуляли люди, якась потвора розкидала м'ясні підморожені кульки з тонкими голками. Декілька собак загинули. Я не знаю, кого так потрібно ненавидіти: тварин, людей чи себе".
"Яка потвора й виродок! Це ж спеціально треба купити м'ясо, спеціально голки, щоб вбивати тварин. Та це ж маніяк! Його потрібно виловити та ізолювати. Такі потвори не можуть, не мають права бути серед людей".