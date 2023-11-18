У Києві м'ясом з голками труять домашніх і вуличних собак: як вберегти улюбленця (фото)

В одному з районів Києва місцеві мешканці знайшли шматки м'яса з голками, яке призначене для вуличних собак.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Facebook киянина та блогера Олексія Мочанова.

Кінологи дають декілька основних порад, як виховати в собаці цю звичку:

"Увага! У Солом'янському парку невідомі потвори розкидають м'ясо з голками (шпильками). Бережіть своїх улюбленців. Якщо побачите таке м'ясо - викидайте його на смітник! М'ясо на фото викинули", - написав Олексій.

Раніше ми розповідали, як в Одесі у господарів викрали на вулиці собаку та приспали його у клініці.

А ще писали про одеських поліцейських, які врятували на дорозі собаку. Його збив мотоцикл.