В Киеве мясом с иглами травят домашних и уличных собак: как уберечь питомца (фото)

В одном из районов Киева местные жители обнаружили куски мяса с иглами, предназначенное для уличных собак.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Facebook киевлянина и блогера Алексея Мочанова.
"Внимание! В Соломенском парке неизвестные чудовища разбрасывают мясо с иглами (шпильками). Берегите своих питомцев. Если увидите такое мясо - выбрасывайте его на мусорку! Мясо на фото выбросили", - написал Алексей.
Он также добавил фотографии неприятной находки.
Отравленное мясо в парке Киева (фото: facebook.com/alex.mochanov)
Как отучить собаку есть на улицу
Кинологи дают несколько основных советов, как воспитать в собаке эту привычку:
чтобы отучить любимца подбирать еду на улице, нужно делать это с самого раннего возраста. Тогда пес лучше воспринимает новую информацию, и ему легче дается обучение. Кроме того, важно, чтобы щенок знал, где его еда и кто его хозяин.
научите собаку команды "можно". Ее можно использовать, когда животное будет есть дома.
обязательно изучите команду "фу" или "нельзя". Она станет полезной не только во время того, как вы нашли ловушки на улице.
Реакции киевлян
Под постом собралось немало возмущенных комментариев:
"Домашню тваринку ще можна вберегти, а от скільки зараз бігає нужденних, безпритульних, які точно постраждають. Немає слів..."
"Це ж скільки ненависті, в тому бездушному тілі, що на таке здатне".
"Не викидати у смітник, а дістати голки, а це "м'ясо" бажано закопати в землю і поглибше, бо воно може бути отруйне".
"Нелюди! У перші місяці війни, в Ірпені ми підгодовували покинутих собак, чим тільки могли. А це сволота. Може, і їм колись подадуть склянку води з отрутою".
"Пару років тому в Хмельницькому в сквері, де майже не гуляли люди, якась потвора розкидала м'ясні підморожені кульки з тонкими голками. Декілька собак загинули. Я не знаю, кого так потрібно ненавидіти: тварин, людей чи себе".
"Яка потвора й виродок! Це ж спеціально треба купити м'ясо, спеціально голки, щоб вбивати тварин. Та це ж маніяк! Його потрібно виловити та ізолювати. Такі потвори не можуть, не мають права бути серед людей".