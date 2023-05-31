ua ru
Ср, 31 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві люди дихають забрудненим повітрям: які райони небезпечні

Новость на русском →
Київ, Середа 31 травня 2023 11:45
У Києві люди дихають забрудненим повітрям: які райони небезпечні У Києві виявили понаднормове забруднення повітря (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У Києві спостерігається понаднормове забруднення повітря. Гранично допустима концентрація діоксиду азоту зросла в 5 разів, а саме ця речовина є отруйною для вдихання.

Про це повідомляють у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

В яких районах спостерігається порушення норми

Науковці визначили, що діоксид сірки підвищився у 1,3-1,9 раза; діоксид азоту - у 2,6-5,0 рази, а формальдегід - у 1,2-2,9 раза.

Такі значні відхилення від норми спостерігаються на:

  • площах Деміївській, Бессарабській та Галицькій
  • проспектах Оболонському та Берестейському
  • бульварі Лесі Українки
  • у районі Гідропарку
  • вулицях Академіка Стражеска, Олександра Довженка, Гетьмана Павла Полуботка, Інженера Бородіна, Каунаській та Семена Скляренка

У Києві люди дихають забрудненим повітрям: які райони небезпечні

Скриншот: cgo-sreznevskyi.kyiv.ua

Які хвороби може спричинити забруднене повітря

Насамперед це хвороби верхніх і нижніх дихальних шляхів. Друге - ряд алергічних захворювань. Йдеться навіть про онкологію, яка може розвинутися внаслідок дихання шкідливими речовинами.

Крім того, забруднення осідає на поля, городи, водойми, і таким чином токсини потрапляють в наш шлунково-кишковий тракт. Це можуть бути гастроентерити, виразкова хвороба, хвороба кишківника.

Раніше ми повідомляли про те, що застосунок "Київ Цифровий" відтепер показує кількість радіації у повітрі.

Читайте також, навіщо мати вдома зволожувач повітря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Забруднення повітря