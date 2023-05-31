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В Киеве люди дышат загрязненным воздухом: какие районы опасные

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Киев, Среда 31 мая 2023 11:45
В Киеве люди дышат загрязненным воздухом: какие районы опасные В Киеве обнаружили сверхурочное загрязнение воздуха (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве наблюдается загрязнение воздуха, превышающее норму. Предельно допустимая концентрация диоксида азота возросла в 5 раз, а именно это вещество ядовитое для вдыхания.

Об этом сообщается в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В каких районах наблюдается нарушение нормы

Ученые определили, что диоксид серы повысился в 1,3-1,9 раза; диоксид азота - в 2,6-5,0 раза, а формальдегид - в 1,2-2,9 раза.

Такие значительные отклонения от нормы наблюдаются на:

  • площадях Демеевской, Бессарабской и Галицкой
  • проспектах Оболонском и Берестейском
  • бульваре Леси Украинки
  • в районе Гидропарка
  • улицах Академика Стражеско, Александра Довженко, Гетмана Павла Полуботка, Инженера Бородина, Каунасской и Семена Скляренко

В Киеве люди дышат загрязненным воздухом: какие районы опасные

Скриншот: cgo-sreznevskyi.kyiv.ua

Какие болезни может вызвать загрязненный воздух

В первую очередь это болезни верхних и нижних дыхательных путей. Второе - ряд аллергических заболеваний. Речь идет даже об онкологии, которая может развиться вследствие дыхания вредными веществами.

Кроме того, загрязнение оседает на поля, огороды, водоемы и таким образом токсины попадают в наш желудочно-кишечный тракт. Это могут быть гастроэнтериты, язвенная болезнь, болезнь кишечника.

Ранее мы сообщали о том, что приложение "Київ Цифровий" теперь показывает количество радиации в воздухе.

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Киев Загрязнение воздуха