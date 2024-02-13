У Києві в кишківнику дитини виявили 20 магнітів, які були з'єднані між собою (фото)

Як виявили магніти

До лікарні звернулися батьки дитини, що скаржилась на біль у животі. Після збору анамнезу та огляду спеціалісти відділення екстреної медичної допомоги направили хлопчика на інструментальне обстеження.

Вже на першому рентген-знімку спеціалісти побачили наявність у травному каналі групу сторонніх тіл, у яких впізнали магнітний конструктор.

20 магнітів знаходились у різних частинах шлунково-кишкового тракту, проте були зʼєднані між собою.

Лікарі вирішили провести невідкладне оперативне втручання, адже кожна година очікування могла погіршити стан пацієнта.

Відмінність магнітів від інших сторонніх тіл, які можуть проковтнути діти, полягає у їх притягненні один до одного та защемленні тканин. В результаті виникають зони некрозу (змертвіння), перфорації порожнистих органів та шлунково-кишкові непрохідності.

Порятунок дитини

Спеціалісти відділення ендоскопії провели дослідження слизових оболонок стравоходу, шлунку та дванадцятипалої кишки (езофагогастродуоденоскопія) та оцінили стан верхніх відділів травного тракту.

Вони виявили проковтнуті обʼєкти, що були зчеплені між собою. Медикам вдалося захопити перший магніт і витягти його разом із ланцюжком з 18 елементів конструктора.

Проте один магніт залишився й спеціалісти не мали змоги видалити його ендоскопічно. Після цього хірурги виконали лапаротомію.

"В дитини було виявлено 5 перфоративних отворів та останній елемент конструктора. Всі отвори були закрито, а магніт видалено", - йдеться у повідомленні.

Зараз дитина проходить післяопераційний курс лікування та реабілітації.

Лікарі зазначили, що наслідки проковтування сторонніх тіл бувають жахливими навіть після їхнього видалення. Маленькі пацієнти можуть сильно погіршити якість свого життя.

Батьків закликають бути вкрай обережними та уважними до всіх предметів та іграшок, що можуть потрапити до організму дитини.

Це важливо для збереження їхнього життя та здоровʼя. Якщо ж дитина вже щось проковтнула, то не намагайтесь дістати предмет самостійно, не викликайте в дитини блювання та не годуйте її.

Важливо негайно звернутись за медичною допомогою.

У Києві врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів (фото: facebook.com/ndslohmatdyt)