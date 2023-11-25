У Києві хотіли продати червонокнижну тварину. Від її виду залишилося лише до 500 особин (фото)

Зоозахисники дізналися про оголошення й написали продавцю. Однак крім них, до справи взялися працівники Обухівського районного управління поліції.

У ході фіктивного продажу правоохоронці вилучили рись та направили тварину на перетримку для врятованих диких тварин.

"Після неналежного утримання дитинча потребувало тривалого лікування. У неї діагностували анорексію, токсокароз, інтоксикацію паразитами з блюванням і діареєю. Ветеринари давали їй 30% шансів на одужання і не були певні, що малеча стане на лапки", - пишуть зоозахисники.

Але хороші новини все ж прийшли. Урса - так назвали рисеня - відновилася та одужала. Її перевели з ізолятора у великий теплий вольєр, де вона продовжує свою реабілітацію.

Варто додати, що після того, як тварину вилучили, слідство встановило додаткові обставини:

тварина належить до виду червонокнижної євразійської рисі

вади здоров'я та недостатній для віку розвиток спричинені умовами утримання, які не відповідають біологічним особливостям

рись незаконно вилучили з дикої природи, ввезли й утримували

Рись Урса після порятунку та лікування (фото: facebook.com/ursaua1)

Що відомо про євразійську рись

Рисі проживають у гірських лісах Карпат, на Балканах, на Скандинавському півострові, в Польських Татрах, де-не-де в Іспанії, а також у Сибіру. Майже всюди рись охороняють законом.

Євразійська рись є найбільшою зі всіх рисей, довжина тіла від 76 до 110 сантиметрів. Самці здебільшого важать від 18-26 кілограмів, самки важать в середньому 18 кілограмів.

При великій кількості їжі рись живе осіло, при нестачі - кочує. За добу вона здатна проходити до 30 кілометрів. При всій обережності рись не дуже боїться людей.

В Україні чисельність оцінюється в 350-400 особин у Карпатах та до 80-90 особин на території Полісся.

Промислове значення рисі невелике, використовується лише хутро. Проте останнім часом ціна на нього зросла, тому і попит браконьєрів збільшився.