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Для ветеранов в Киеве хотят обустроить терапевтический сад в скандинавском стиле: фото

Киев, Среда 21 февраля 2024 20:45
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Для ветеранов в Киеве хотят обустроить терапевтический сад в скандинавском стиле: фото Как будет выглядеть терапевтический сад для ветеранов (фото: The Village Украина)
Автор: Василина Копытко

Датский градопланировщик и дизайнер Микаэль Колвилл-Андерсен уже полгода занимается созданием проекта терапевтического сада в скандинавском стиле для ветеранов. Особенную зеленую зону хотят обустроить вблизи Контрактовой площади в Киеве.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию The Village Украина.

Что известно о проекте

Сад планируют разместить на участке на Притисско-Никольской улице между домами №1 и №5. Этот участок стоит огорожен с 1985 года, с тех пор как там снесли дом. Почти за 40 лет эта территория заросла деревьями и кустарниками.

Сейчас инициаторы проекта работают над получением разрешения от города на использование земли под терапевтический сад. После этого участок расчистят от сухостоя. Затем там проведут археологическое исследование и только после этого определят какие деревья срезать, а какие оставлять.

Колвилл-Андерсен говорит, что терапевтический сад - это обычно озелененный участок на территории больницы, где можно буквально исцеляться природой. В Дании такие сады есть почти в каждом городе. Там такие зеленые зоны создают уже 10-15 лет. Их начали обустраивать для ветеранов, вернувшихся из Ирака и Афганистана.

"Отличие от обычных парков и садов в том, что в разработке таких пространств много науки, в том числе психологии", - добавляет дизайнер.

Для ветеранов в Киеве хотят обустроить терапевтический сад в скандинавском стиле: фотоДля ветеранов в Киеве хотят обустроить терапевтический сад в скандинавском стиле: фотоДля ветеранов в Киеве хотят обустроить терапевтический сад в скандинавском стиле: фотоПроект терапевтического сада для ветеранов (фото: The Village Украина)

"Это не просто сад. Это пространство будет тщательно спланировано и будет включать элементы, способствующие расслаблению, внимательности и сенсорной стимуляции, такие как успокаивающие цвета, мягкие текстуры и благоухающие растения", - говорит Колвилл-Андерсен.

Также там будут зоны для уединения, а также общие пространства для социального взаимодействия и поддержки. Зеленую зону планируют разделить на три уровня в соответствии с уровнем психотравмы посетителя.

"Дизайн сада должен соответствовать разным уровням травм - от тех, кто испытывает наихудшие трудности, до тех, кому нужен более легкий подход к исцелению. Различные зоны реализуются для удовлетворения различных потребностей. Мы будем использовать скандинавский экологический дизайн и архитектуру, а также ландшафтный дизайн, который использует местные виды растительности для укрепления биоразнообразия и улучшения сенсорных впечатлений", - говорит дизайнер.

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