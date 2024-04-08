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В київському фунікулері екс-правоохоронець вбив 16-річного хлопця: деталі трагедії

В Києві вбили 16-річного хлопця (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Києві 7 квітня на фунікулері було вбито хлопця. Йому було всього 16 років.

Про трагедію розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Київ Оперативний".

Деталі трагедії у Києві

Як стало відомо, компанія з 9 молодих, неповнолітніх людей придбала на Контрактовій площі слабоалкогольні напої, розпили їх на набережній, а потім вирішили проїхатися на фунікулері, щоб продовжити прогулянку по Хрещатику. 

За інформацією самих молодих людей, у двері вагончика за ними зайшов чоловік, який до всіх чіплявся, нецензурно висловлювався та вліз у розмову підлітків, в тому числі запитаннями: "чи готові вони захищати Батьківщину?".  Молоді люди описують чоловіка, як неадеквата.

Коли вагончик зупинився на зупинці зверху, Максим (так звали загиблого) виходив з компанії підлітків останнім. До нього підійшов згаданий вище чоловік і сказав, що перевірить як Максим готовий захищати Україну і почав його штовхати, внаслідок чого Максим впав і головою розбив скло та порізав шию. 

Після цього нападник накинувся на Максима та почав душити.

В результаті скло перерізало сонну артерію та молодий хлопець загинув на місці. Повідомляється, що кров залила сходи, а фунікулер зупиняли на деякий час.

Загиблого хлопця звали Максим (фото:Київ Оперативний)

Що відомо про чоловіка, який напав на хлопця

Відомо, що неадеквата звати - Косов А.В. Повідомляється, що за два тижні до цього став фігурантом у справі про домашнє насильство.

Наразі нападника затримано. Проводяться слідчі дії. З'ясувалося, що нападник працював у правоохоронних органах.  При собі у нього виявили посвідчення і табельну зброю. 

Затриманого правоохоронця вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків. 

Правоохоронець-нападник затриманий (фото: Прокуратура)

Наразі проводиться комплекс оперативно-слідчих дій. Затриманому готуються оголосити підозру в навмисному вбивстві - ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, в Німеччині вбили українського баскетболіста. У штаб-квартирі поліції Ессена затримали групу осіб, які можуть бути причетними до злочину.

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