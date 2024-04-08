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В киевском фуникулере экс-правоохранитель убил 16-летнего парня: детали трагедии

В Киеве убили 16-летнего парня (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве 7 апреля на фуникулере был убит парень. Ему было всего 16 лет.

О трагедии рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Киев Оперативный".

Детали трагедии в Киеве

Как стало известно, компания из 9 молодых несовершеннолетних людей приобрела на Контрактовой площади слабоалкогольные напитки, распили их на набережной, а затем решили проехаться на фуникулере, чтобы продолжить прогулку по Крещатику.

По информации самых молодых людей, в дверь вагончика за ними зашел мужчина, который ко всем придирался, нецензурно высказывался и влез в разговор подростков, в том числе вопросами: "готовы ли они защищать Родину?" Молодые люди описывают мужчину как неадекватного.

Когда вагончик остановился на остановке сверху, Максим (так звали погибшего) уходил из компании подростков последним. К нему подошел упомянутый выше мужчина и сказал, что проверит, как Максим готов защищать Украину и начал его толкать, в результате чего Максим упал и головой разбил стекло и порезал шею.

После этого нападавший набросился на Максима и начал душить.

В результате стекло перерезало сонную артерию и молодой парень погиб на месте. Сообщается, что кровь залила лестницу, а фуникулер останавливали на время.

Погибшего парня звали Максим (фото:Киев Оперативный)

Что известно о мужчине, который напал на парня

Известно, что неадекватна зовут - Косов А.В. Сообщается, что две недели до этого стал фигурантом по делу о домашнем насилии.

В настоящее время нападающий задержан. Проводятся следственные действия.

Выяснилось, что нападавший работал в правоохранительных органах. При себе у него было удостоверение и табельное оружие. Задержанный правоохранитель уже отстранен от выполнения своих обязанностей.

Нападавший правоохранитель задержан (фото: Прокуратура)

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных действий. Задержанному готовятся объявить подозрение в умышленном убийстве - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Мужчине может грозить от 7 до 15 лет заключения.

Напомним, в Германии убили украинского баскетболиста. В штаб-квартире полиции Эссена задержали группу лиц, причастных к преступлению.

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