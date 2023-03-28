У Києві двірник зробив картинну галерею у дворі багатоповерхівки (відео)

Як зізнається Леонід Бурковський, бажання малювати у нього виникло спонтанно. Окрім образотворчого мистецтва він захоплюється музикою та називає себе професійним музикантом.

Його малюнки виконані у техніці абстракції та авангардизму. А ще він продемонстрував свої скетчі, якими він теж захоплюється – їх у нього тисячі. Виділити якісь свої картини та назвати коханими він не може.

Майже 23 роки він збирав свої малюнки, щоб показати їх світові. А потім вирішив організувати галерею просто на подвір'ї будинку, де мешкає. Тепер там – галерея абстрактного мистецтва.

Його картини почали знімати на відео та фотографувати, вони швидко розлетілися інтернетом. І знайшлося чимало охочих придбати ці картини.

Але Бурковський каже, що спочатку хоче організувати виставку, а потім аукціон, де готовий виставити на продаж деякі свої твори.