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У Києві двірник зробив картинну галерею у дворі багатоповерхівки (відео)

Киянин зробив у дворі свого будинку картинну галерею (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Киянин Леонід Іванович Бурковський мешкає в одній із багатоповерхівок столиці. Він працює двірником, а у вільний від роботи час захоплюється живописом. Двір свого будинку на вулиці Підвисоцького він перетворив на справжню картинну галерею.

Що це за картини та як йому вдалося створити незвичайну колекцію абстрактного живопису, розповіли у сюжеті "Сніданок 1+1".

Як зізнається Леонід Бурковський, бажання малювати у нього виникло спонтанно. Окрім образотворчого мистецтва він захоплюється музикою та називає себе професійним музикантом.

Його малюнки виконані у техніці абстракції та авангардизму. А ще він продемонстрував свої скетчі, якими він теж захоплюється – їх у нього тисячі. Виділити якісь свої картини та назвати коханими він не може.

Майже 23 роки він збирав свої малюнки, щоб показати їх світові. А потім вирішив організувати галерею просто на подвір'ї будинку, де мешкає. Тепер там – галерея абстрактного мистецтва.

Його картини почали знімати на відео та фотографувати, вони швидко розлетілися інтернетом. І знайшлося чимало охочих придбати ці картини.

Але Бурковський каже, що спочатку хоче організувати виставку, а потім аукціон, де готовий виставити на продаж деякі свої твори.

До речі, раніше ми писали про те, що дизайнери створили сукню із листами любові до українців.

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