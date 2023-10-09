У Києві дві 17-річні дівчини викинулись із даху багатоповерхівки: що відомо

9 жовтня у Києві дві 17-річні дівчини викинулися із даху недобудови на Троєщині й від отриманих травм загинули на місці. За попередньою інформацією, вони вели прямий ефір під час самогубства - так само, як і два підлітки, які вистрибнули із 24-го поверху у столиці тиждень тому.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію Поліції Києва в Telegram.
Повідомляється, що потерпілі - місцеві мешканки, 2006 та 2005 років народження. Правоохоронці припускають, що дівчата самі зістрибнули з даху недобудованого ЖК "Дніпровські вежі".
"Сьогодні, близько 10.00 години, до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дівчат на вулиці Оноре де Бальзака. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку, працівники ювенальної превенції та лікарі", - йдеться у повідомленні.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. З’ясовуються усі деталі трагедії. По завершенню перевірки події буде надано правову кваліфікацію.
Також ЗМІ повідомляють про те, що самогубство було здійснене під час ведення прямого ефіру, втім поки поліція це не коментувала.
Раніше ми писали про те, що у Києва зведені брат і сестра 18 і 17 років викинулись із 24-го поверху у Києві.
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