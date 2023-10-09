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У Києві дві 17-річні дівчини викинулись із даху багатоповерхівки: що відомо

У Києві дві 17-річні дівчини вчинили самогубство (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

9 жовтня у Києві дві 17-річні дівчини викинулися із даху недобудови на Троєщині й від отриманих травм загинули на місці. За попередньою інформацією, вони вели прямий ефір під час самогубства - так само, як і два підлітки, які вистрибнули із 24-го поверху у столиці тиждень тому.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію Поліції Києва в Telegram.

Що відомо про інцидент

Повідомляється, що потерпілі - місцеві мешканки, 2006 та 2005 років народження. Правоохоронці припускають, що дівчата самі зістрибнули з даху недобудованого ЖК "Дніпровські вежі". 

"Сьогодні, близько 10.00 години, до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дівчат на вулиці Оноре де Бальзака. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, оперативники карного розшуку столичного главку, працівники ювенальної превенції та лікарі", - йдеться у повідомленні.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. З’ясовуються усі деталі трагедії. По завершенню перевірки події буде надано правову кваліфікацію.

Дівчата загинули миттєво (фото: Telegram/Киевский движ)

Також ЗМІ повідомляють про те, що самогубство було здійснене під час ведення прямого ефіру, втім поки поліція це не коментувала.

 

Раніше ми писали про те, що у Києва зведені брат і сестра 18 і 17 років викинулись із 24-го поверху у Києві.

Читайте також про те, що на Київщині дитина випала з вікна.

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Київпідлітки