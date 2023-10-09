В Киеве две 17-летние девушки выбросились с крыши многоэтажки: что известно

Что известно об инциденте

Сообщается, что потерпевшие - местные жительницы, 2006 и 2005 годов рождения. Правоохранители предполагают, что девушки сами спрыгнули с крыши недостроенного ЖК "Днепровские вежи".

"Сегодня, около 10.00, в полицию Киева поступила информация об обнаружении мертвыми двух девушек на улице Оноре де Бальзака. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции, оперативники уголовного розыска столичного главка, работники ювенальной превенции и врачи", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все детали трагедии. По завершении проверки события будет предоставлена правовая квалификация.

Девушки погибли мгновенно (фото: Telegram/Киевский двигатель)

Также СМИ сообщают о том, что самоубийство было совершено во время ведения прямого эфира, однако, пока полиция это не комментировала.