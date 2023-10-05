У Києві діти заради розваги обкрадали могили загиблих Героїв: деталі інциденту

Деталі інциденту

За словами правоохоронців, до них звернулась киянка, яка розповіла про конфлікт, який у неї виник із неповнолітніми на Берковецькому кладовищі.

Жінка розповіла, що відвідуючи могилу свого чоловіка, який загинув на війні та бачила двох школярок, які обкрадали могили інших військовослужбовців. Вона зробила дітям зауваження, але у відповідь їй нагрубили.

Навідуючись до могил своїх близьких, люди часто спостерігають, як порушники не соромлячись забирають з могил прапори, браслети, шеврони, нашивки, квіти, а також інші пам’ятні речі.

Також підлітки вживають поряд з місцями поховань алкогольні напої та палять.

Правоохоронці встановили 8 малолітніх порушників - це хлопці та дівчата, 2010 та 2011 років народження.

У Києві підлітки заради розваги обкрадали могили загиблих Героїв (фото: facebook.com/UA.National.Police)

Як покарали підлітків

Дітей з батьками було доставлено до відділу поліції. На дорослих склали адміністративні протоколи, а з малолітніми порушниками провели профілактичну роботу, до якої також залучать представників соцслужб та навчальних закладів.

Частину речей, які вони забрали із могил, поліцейські вилучили і повернуть рідним загиблих Героїв.

"Замість висновків і повчань, ми просто звертаємося до батьків. Шановні батьки, виховуйте дітей, приділяйте їм час і цікавтеся, як вони проводять дозвілля", - йдеться у повідомленні.

У Києві покарали підлітків, які обкрадали могили Героїв (фото: facebook.com/UA.National.Police)