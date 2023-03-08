Під Черкасами підлітки зняли прапор з могили воїна, щоб зробити відео для ТікТок

На Черкащині четверо підлітків зняли прапор з могили воїна, щоб зробити відео із національною символікою для ТікТок. Поліція уже встановила правопорушників та відкрила кримінальні провадження за фактом наруги над могилою.

Про це повідомила поліція Черкаської області у Facebook .

Що відомо про інцидент

Ввечері 3 березня у селі Івахни Уманського району компанія підлітків із двох хлопців та дівчат віком 14 років зняли з могили воїна прапор, який встановили на знак пошани загиблого. Потім правопорушники опублікували відео свого вчинку у ТікТок.

"Спочатку спробували зняти прапор з будинку сільської ради, але він там встановлений високо - на рівні другого поверху. Тоді згадали, що на кладовищі є прапори на могилах загиблих у війні. Полізли туди, зняли й виклали все у відео. Саму могилу не чіпали", - розповів староста села Олександр Гринюк у коментарі Укрінформ.

Також він додав, що односельці впізнали вандалів. Зараз староста занепокоєний, що підлітків у селі "дуже сильно цькують". В Івахнах живе мати загиблого військового.

Яке покарання загрожує підліткам

Малолітніх правопорушників доставили до районного управління поліції, де вони разом із батьками дають свідчення. На батьків склали адміністративні протоколи за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями наруга над могилою і наруга над державними символами.

Покарання передбачає обмеження волі на строк від чотирьох до п’яти років або позбавлення волі від 4 до 7 років. Розслідування у справі триває.

"Під час інциденту державну символіку не було пошкоджено та повернено на місце. Учасники інциденту на знак вибачення встановили ще один прапор України та публічно вибачились", - повідомляють Монастирищенській міській раді у Facebook.