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В Киеве дети ради развлечения обворовывали могилы погибших Героев: детали инцидента

В Киеве подростки ради развлечения обворовывали могилы погибших Героев (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве несовершеннолетние обворовывали могилы погибших Героев. Ребята ради развлечения забирали из них флаги, браслеты и другие памятные вещи. К тому же, на замечания взрослых они не реагировали.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Национальной полиции Украины в Facebook.

Детали инцидента

По словам правоохранителей, к ним обратилась киевлянка, которая рассказала о конфликте, возникшем у нее с несовершеннолетними на Берковецком кладбище.

Женщина рассказала, что посещая могилу своего мужа, погибшего на войне и видела двух школьниц, которые обворовывали могилы других военнослужащих. Она сделала детям замечания, но в ответ ей нагрубили.

Посещая могилы своих близких, люди часто наблюдают, как нарушители не стесняясь забирают из могил флаги, браслеты, шевроны, нашивки, цветы, а также другие памятные вещи.

Также подростки употребляют рядом с местами захоронений алкогольные напитки и курят.

Правоохранители установили 8 малолетних нарушителей - это ребята, 2010 и 2011 годов рождения.

В Киеве подростки ради развлечения обворовывали могилы погибших Героев (фото: facebook.com/UA.National.Police)

Как наказали подростков

Дети с родителями были доставлены в отдел полиции. На взрослых составили административные протоколы, а с малолетними нарушителями провели профилактическую работу, к которой также будут привлечены представители соцслужб и учебных заведений.

Часть вещей, которые они забрали из могил, полицейские изъяли и вернут родным погибших Героев.

"Вместо выводов и наставлений, мы просто обращаемся к родителям. Уважаемые родители, воспитывайте детей, уделяйте им время и интересуйтесь, как они проводят досуг", - говорится в сообщении.

В Киеве наказали подростков, которые обворовывали могилы Героев (фото: facebook.com/UA.National.Police)

Ранее мы сообщали, что под Одессой подростки праздновали день рождения и разнесли кладбище.

Также мы писали, под Черкассами подростки сняли флаг с могилы воина, чтобы сделать видео для ТикТок.

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