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У Києві в деяких будинках не відключатимуть світло: кому пощастить

Фото: У яких будинках у Києві не відключатимуть світло (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві та області 26 жовтня розпочалися стабілізаційні відключення світла. Але у деяких будинках столиці електроенергію відключати не планують.

Кому пощастить зі світлом, розповіла УНІАН керівник відділу з комунікацій "ДТЕК Київські регіональні електромережі" Алла Гурова.

Які будинки в Києві не відключатимуть від світла?

Зазначається, що деякі будинки можуть взагалі не потрапити на відключення, якщо вони знаходяться на одній лінії із критично важливим об'єктом.

"При формуванні графіків стабілізаційних відключень враховується поточна конфігурація мережі, потужність споживання та розташування об'єктів критичної соціальної інфраструктури. Тобто, наприклад, якщо на одній лінії підключено лікарню та житловий будинок, то цей будинок не потрапить у графік аварійних відключень", - сказала Гурова.

Вона повідомила, що у поточній складній ситуації для зручності клієнтів усі адреси, наприклад, у Київській області були поділені на дві черги, для яких постачання світла здійснюватиметься по черзі.

Крім того, годинник відключення кожної групи чергуватиметься щодня для того, щоб електропостачання тих самих клієнтів не обмежувалося в один і той же час.

"Наприклад, після розпорядження диспетчера НЕК "Укренерго" про введення стабілізаційних відключень диспетчер "ДТЕК Київські регіональні електромережі" застосовує тимчасові обмеження відповідно до черги. Наприклад, будинок відключався з 10 до 14, то якщо стабілізаційне відключення триватиме протягом дня, повторне відключення буде з 18 до 22 години і з другої до шостої ранку", - розповіла керівник з комунікацій ДПЕК.

З детальним графіком відключень електроенергії у Київській області можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, сьогодні у Києві вимикатимуть світло, для цього мешканців столиці розбили три групи.

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