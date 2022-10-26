В Киеве в некоторых домах не будут отключать свет: кому повезет

В Киеве и области 26 октября начались стабилизационные отключения света. Но в некоторых домах столицы электроэнергию отключать не планируют.
Кому повезет со светом, рассказала УНИАН руководитель отдела по коммуникациям "ДТЭК Киевские региональные электросети" Алла Гурова.
Отмечается, что некоторые дома могут вообще не попасть на отключение, если они находятся на одной линии с критически важным объектом.
"При формировании графиков стабилизационных отключений учитывается текущая конфигурация сети, мощность потребления и расположение объектов критической социальной инфраструктуры. То есть, например, если на одной линии подключены больница и жилой дом, то этот дом не попадет в график аварийных отключений", - сказала Гурова.
Она сообщила, что в текущей сложной ситуации для удобства клиентов все адреса, например, в Киевской области были разделены на две очереди, для которых поставка света будет осуществляться поочередно.
Кроме того, часы отключения каждой группы будут чередоваться каждый день для того, чтобы электроснабжения одних и тех же клиентов не ограничивалось в одно и то же время.
"Например, после распоряжения диспетчера НЭК "Укрэнерго" о введении стабилизационных отключений диспетчер "ДТЭК Киевские региональные электросети" применяет временные ограничения в соответствии с очередью. Например, дом отключался с 10 до 14, то если стабилизационоя отключение продлится в течение дня, повторное отключение будет с 18 до 22 часов и с двух до шести утра", - рассказала руководитель по коммуникациям ДТЭК.
С подробным графиком отключений электроэнергии в Киевской области можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, сегодня в Киеве будут выключать свет, для этого жителей столицы разбили три группы.