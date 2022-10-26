В Киеве в некоторых домах не будут отключать свет: кому повезет

Какие дома в Киеве не будут отключать от света?

Отмечается, что некоторые дома могут вообще не попасть на отключение, если они находятся на одной линии с критически важным объектом.

"При формировании графиков стабилизационных отключений учитывается текущая конфигурация сети, мощность потребления и расположение объектов критической социальной инфраструктуры. То есть, например, если на одной линии подключены больница и жилой дом, то этот дом не попадет в график аварийных отключений", - сказала Гурова.

Она сообщила, что в текущей сложной ситуации для удобства клиентов все адреса, например, в Киевской области были разделены на две очереди, для которых поставка света будет осуществляться поочередно.

Кроме того, часы отключения каждой группы будут чередоваться каждый день для того, чтобы электроснабжения одних и тех же клиентов не ограничивалось в одно и то же время.

"Например, после распоряжения диспетчера НЭК "Укрэнерго" о введении стабилизационных отключений диспетчер "ДТЭК Киевские региональные электросети" применяет временные ограничения в соответствии с очередью. Например, дом отключался с 10 до 14, то если стабилизационоя отключение продлится в течение дня, повторное отключение будет с 18 до 22 часов и с двух до шести утра", - рассказала руководитель по коммуникациям ДТЭК.

С подробным графиком отключений электроэнергии в Киевской области можно ознакомиться по ссылке.