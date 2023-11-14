У Києві деякі школи оголосили карантин через спалах скарлатини: що відомо

Чим небезпечна скарлатина

На скарлатину частіше хворіють діти. Ця хвороба має інкубаційний період 1-12 днів, але іноді вона розвивається від 2 до 7 днів. Скарлатина розпочинається раптово, спершу з’являється ангіна. На язику виникає білий наліт, який з часом стає яскраво-малинового кольору.

Для цієї хвороби характерна яскраво виражена інтоксикація організму, підвищення температури, сильний біль в горлі, особливо при ковтанні. Хвороба також може супроводжуватись головним болем, загальною слабкістю, блювотою, сухістю шкіри.

Головний симптом скарлатини - висип. Він може виникнути на другий чи третій день хвороби. Висип проявляється на ліктях, колінах, шиї, бічній поверхні тулуба і животі. Також він характерний для нижньої частини живота, пахової зони, сідниць, внутрішніх поверхонь кінцівок.

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Хвороба передається повітряно-крапельним шляхом, а також через побутові контакти. Саме тому так важливо обмежити соціальні контакти під час спалаху хвороби.

Вчасна діагностика хвороби дозволяє уникнути ускладнень. Найнебезпечніші з них - хвороби нирок, гломерулонефрит, проблеми з серцем та суглобами.

Як вберегтись від скарлатини

Щеплення від скарлатини немає, але після перенесеної хвороби у людини виробляється імунітет.

Специфічної профілактики скарлатини також немає. Але оскільки це інфекційне захворювання, лікарі радять не контактувати з хворими, часто провітрювати приміщення, мити руки після прогулянок на вулиці та перед їдою.