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В Киеве некоторые школы объявили карантин из-за вспышки скарлатины: что известно

В некоторых школах столицы зафиксировали вспышку скарлатины (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Некоторые киевские школы перешли на дистанционное обучение или объявили карантин из-за вспышки скарлатины среди учеников. При этом Минздрав пока никак не комментировал распространение болезни в столице.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Главкома.

Чем опасна скарлатина

Скарлатиной чаще болеют дети. Эта болезнь имеет инкубационный период 1-12 дней, но иногда развивается от 2 до 7 дней. Скарлатина начинается внезапно, сначала появляется ангина. На языке возникает белый налет, который со временем становится ярко-малинового цвета.

Для этой болезни характерна ярко выраженная интоксикация организма, повышение температуры, сильная боль в горле, особенно при глотании. Болезнь может сопровождаться головной болью, общей слабостью, рвотой, сухостью кожи.

Главный симптом скарлатины - сыпь. Она может возникнуть на второй или третий день болезни. Сыпь проявляется на локтях, коленях, шее, боковой поверхности туловища и животе. Также она характерна для нижней части живота, паховой зоны, ягодиц, внутренних поверхностей конечностей.

Объявления в школьном чате (скриншот)

Болезнь передается воздушно-капельным путем, а также через бытовые контакты. Именно поэтому столь важно ограничить социальные контакты во время вспышки болезни.

Своевременная диагностика болезни позволяет избежать осложнений. Самые опасные из них - болезни почек, гломерулонефрит, проблемы с сердцем и суставами.

Как уберечься от скарлатины

Прививки от скарлатины нет, но после перенесенной болезни у человека вырабатывается иммунитет.

Специфической профилактики скарлатины тоже нет. Но поскольку это инфекционное заболевание, врачи советуют не контактировать с больными, часто проветривать помещение, мыть руки после прогулок на улице и перед едой.

Раньше мы писали о том, может ли вспышка гепатита А охватить всю Украину.

Читайте также о том, что в Минздраве заявили о возможном возвращении массовых карантинов.

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