У МОЗ припустили повернення карантину: про що мова

Нещодавно місцеве ЗМІ у Запоріжжі опублікували інформацію про те, що начебто у місті зростає захворюваність на COVID-19, і лікарі припускають відновлення карантинних обмежень. У МОЗ вважають карантин під час зимового періоду цілком можливим.

"Якщо подивитися по загальних нормах, то карантин під час зимового періоду є цілком можливим. І в багатьох регіонах він застосовувався як у "доковідний" період, так і, скоріш за все, буде застосовуватися навіть і зараз", - сказав Кузін.

За його словами, починаючи з кінця вересня та початку жовтня, Україна стикається з підвищеним рівнем захворюваності як на грип, так і на інші гострі респіраторні вірусні інфекції.

"Є пораховані певні так звані епідемічні пороги - тобто рівні захворюваності, коли ми можемо сказати, що вже в цій області відбувається доволі суттєвий спалах. Тобто все більше і більше дітей залучається в цей процес, все більше дорослих починає хворіти. Тому для таких регіонів, якщо там є перевищення епідемічного порогу, застосовуються локальні протиепідемічні заходи", - пояснив головний санітарний лікар.

Він нагадав, що зазвичай ці локальні протиепідемічні заходи зводилися до закриття шкіл. Учнів відправляли на так званий карантин впродовж двох тижнів і потім вони поверталися до навчання. Це дозволяло зменшити саме рівень інфікування підлітків, дітей, під час піка захворюваності - знизити поширення вірусу у колективах.

За словами Кузіна, після того, як коронавірусну інфекцію було прибрано з груп особливо небезпечних інфекційних захворювань, і загальний карантин в Україні скасували, ця норма єдина, яка зараз залишається працездатна.

"Тобто якщо перевищується епідемічний поріг (а він рахується сумарно "ковід" + грип + інші респіраторні вірусні інфекції), в такому випадку за рішенням місцевої влади можуть бути застосовані локальні протиепідемічні заходи" - пояснив він.

Щодо того, чи буде це закриття шкіл, масковий режим, обмеження якоїсь торгівлі або більш жорсткі якісь норми рішення, мають приймати місцеві епідеміологи.

"І точно також це відповідальність місцевої комісії ТЕБ і НС (комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій), яка розглядає такі ситуації та приймає фінальні рішення. Тому це цілком можливо", - додав Кузін.

Новий підвид коронавірусу в Україні

Раніше глава Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що у його регіоні начебто зафіксували новий підвид коронавірусу штаму Омікрон - "Арктур".

Цей субваріант COVID-штаму Омікрон, вперше виявлений у січні 2023 року в Індії, швидко поширився світом. Характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, що в 1,2 рази більший, ніж близький штам Kraken.

Пізніше головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, що в Україні на території Рівненської області був зареєстрований випадок нового субваріанту коронавірусу варіанту "Омікрон" під назвою "Пірола". Цей штам виявили у молодої людини віком 20-ти років.