"Їхав по всій дорозі": у Києві чоловік на електросамокаті обганяв машини на великій швидкості

У Києві в Дніпровському районі помітили чоловіка на електросамокаті, який їхав зі швидкістю понад 70 кілометрів на годину. До того ж він був абсолютно без будь-якого захисту.
Відео опублікували у місцевому Telegram-каналі.
Чоловіка помітили на Броварському проспекті.
На відео видно, що чоловік постійно обганяв машини, при цьому небезпечно маневрував на дорозі.
"70 кілометрів на годину їде на самокаті по всій дорозі. Незабаром вони почнуть моргати автомобілям, щоб їх пропускали", - йдеться в повідомленні.
До того ж можна побачити, що на чоловікові відсутні будь-який захист чи принаймні шолом.
Варто дотримуватися правил, які допоможуть уникнути падіння та аварій:
Часто гальмо знаходиться на кермі електросамоката. Натискайте на нього повільно, щоб не було різкого гальмування та падіння.
Найнебезпечніше гальмувати на поворотах. Тому сповільнюйтеся заздалегідь, щоб уникнути падіння чи аварійної ситуації.
Кататися на електросамокаті під дощем не варто. При попаданні води ушкоджуються батарея та електроніка. З цієї причини не можна мити самокат на мийці.
Раніше ми повідомляли, що у Києві власник самоката впав на жвавій дорозі та ледь не потрапив головою під колеса авто.
Також ми писали, що у центрі столиці хлопець на електросамокаті збив перехожого.