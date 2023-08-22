"Ехал по всей дороге": в Киеве мужчина на электросамокате обгонял машины на большой скорости

Что известно об инциденте

Мужчину заметили на Броварском проспекте.

На видео видно, что мужчина постоянно обгонял машины, при этом опасно маневрировал на дороге.

"70 километров в час едет на самокате по всей дороге. Вскоре они начнут моргать автомобилям, чтобы их пропускали", - говорится в сообщении.

К тому же можно увидеть, что на мужчине отсутствует какая-либо защита или по крайней мере шлем.

Как правильно ездить на электросамокате

Следует соблюдать правила, которые помогут избежать падения и аварий:

найдите ровную открытую местность, чтобы освоить управление. Наденьте защитное снаряжение

возьмитесь за руль обеими руками и наклонитесь вперед. Когда вы будете готовы стартовать, оттолкнитесь сильнее, чтобы запустить самокат. Затем быстро поставьте вторую ногу на самокат

когда двигатель активировался, нажмите на газ

для начала соблюдайте низкую скорость. Так проще научиться держать равновесие

на поворотах тренируйтесь поворачивать руль. При ускорении наклоняйтесь вперед, а при торможении назад

Часто тормоз находится на руле электросамоката. Нажимайте медленно на него, чтобы не было резкого торможения и падения.

Опаснее всего тормозить на поворотах. Поэтому замедляйтесь заранее во избежание падения или аварийной ситуации.

Кататься на электросамокате под дождем не стоит. При попадании воды повреждаются батарея и электроника. По этой же причине нельзя мыть самокат на мойке.